Representantes de gremios químicos le pidieron a Abella intervenir en el conflicto con Carboclor

"Lanxess está cerrando de forma prolija: avisó con anticipación que a fin de año se va, pagará el cien por cien de las indemnizaciones, dejará el terreno saneado y les está dando la oportunidad a sus trabajadores de re-acomodarse en otras empresas. Carboclor todo lo contrario: quiere pagar al 50% las indemnizaciones y le hereda al Municipio el pasivo industrial" --Roberto Gobarán Le solicitaron al intendente y al presidente del HCD, Sergio Roses, que el Municipio inicie gestiones para que el Ministerio de Trabajo de la Nación obligue a la empresa a pagar el 100% de las indemnizaciones. Representantes de la CGT Regional Zárate-Campana mantuvieron una reunión con el intendente Sebastián Abella y el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, durante la cual dirigentes químicos solicitaron que el Municipio intervenga ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por el conflicto en Carboclor. "Le pedimos que nos ayuden con el tema del procedimiento de crisis (solicitado por la empresa) porque quiere pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones", señaló el secretario general del Sindicato de Químicos Jerárquicos (SIPEJEQ), Roberto Gobarán, en diálogo con La Auténtica Defensa. Consideró la intención de la empresa uruguaya como "una irregularidad" puesto que no va a cerrar sino que "el puerto va a seguir funcionando". De concretarse, la ayuda del Gobierno municipal debería llegar pronto ya que el próximo martes está pautada una audiencia en la cartera del ministro Triaca que podría darle luz verde al descuento en las compensaciones. Otro de las preocupaciones que los químicos compartieron con las autoridades locales -también participó de la reunión el líder del Sindicato Químico, Norberto Lubo- fue el saneamiento del terreno que Carboclor dejará de usar. Según Gorbarán, la compañía de capitales uruguayos no estaría dispuesta a llevarlo a cabo. "Carboclor se quiere ir de Campana dejando todo como está", aseguró. Advirtió que el Municipio debe intervenir para evitar que dicho pasivo ambiental "termine afectando a los vecinos de Campana". Asimismo, el gremialista contó que se analizó en conjunto la posibilidad de reubicar a los despedidos en empresas actualmente en expansión de la zona. Para ello, comenzarían a trabajar en conjunto con la Dirección de Empleo municipal. "Nadie puede competir con china" El secretario de los químicos jerárquicos calificó de "buena" a la reunión con Abella y Roses, a pesar de reconocer que hubo diferentes ópticas a la hora de considerar como "una crisis" el escenario por el que atraviesa el mercado laboral de la región. En ese sentido, Gorbarán apuntó contra la apertura de las importaciones de productos extranjeros y sostuvo que "nadie puede competir contra China, un régimen totalitario, que maneja volúmenes (de producción) inmensos y que mantiene a gran parte de su población con bajos estándares de vida". "Esto no solo lo decimos por los casos de Carboclor o Lanxess, sino por el futuro de todas las empresa de la zona", dijo.

Representantes de gremios químicos le pidieron a Abella intervenir en el conflicto con Carboclor

