Abrió sus puertas la primera panadería y confitería libre de gluten de Campana

Malviss Delicias sin TACC se encuentra en Bertolini 885 y abre todos los días. El miércoles abrió en nuestra ciudad "Malviss Delicias sin TACC". La emprendedora, Malvina Gulden hace ocho años se interioriza sobre la temática y todos los fines de semana tiene su stand en "La Aldea" de Zárate. Ahora le llegó su espacio en Campana en Bertolini 885, donde abrirá todos los días de lunes a lunes. En el emprendimiento la acompañan Beatriz Monzón y su hija Camila Castillo. Todas las elaboraciones que se hacen en el lugar son recetas de Malvina. Además, en sus góndolas hay muchas marcas y variedad; todas libres de gluten: desde pastas, pre-mezclas, aceites, galletitas, cereales, y snack. En cuanto a la elaboración propia, se pueden encontrar pan de diferentes características, facturas, bizcochuelos, alfajores, y pepas; entre otras preparaciones diarias. "Las pizzas, empanadas y panes son algo que me encantan, tiene mucha aceptación. Conseguimos sopas instantáneas que en todos lados hay, pero para ellos no", asegura su dueña. Visiblemente emocionada por la inauguración, además agregó: "Me apasiona esto: poder brindar algo y que a la gente le guste. Es bárbaro. Una persona cuando hace la dieta le cambia la vida". Gulden señala que el emprendimiento se basa en que el trabajo es en equipo. Su compañera Beatriz es celíaca hace dos años y eso es un factor diferencial: "Conocer la enfermedad desde adentro, hace que todo lo que proyectamos sea pensando en las necesidades y soluciones para aquellos quienes la padecen". Durante la inauguración del lugar estuvo el presidente del HCD Sergio Roses, y las dueñas de la Heladería-Confitería Koval quienes cuentan en su local con productos de Malviss Delicias y conocen a la dueña hace muchos años. Todos los cinco de mayo es el Día Mundial de la Celiaquía se estima que en Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco. Malvina señala que el tema de celiaquía es muy importante y hacía falta un lugar así en la ciudad. "Hay falta de información y la gente no sabe dónde acudir. Queremos que nos conozcan, que nos prueben, y que sepan que se tratan de elaboraciones frescas, hechas en el día", concluye. Además de acercarse al lugar los vecinos pueden hacer consultas y pedidos comunicándose a través del Facebook: Malviss Delicias sin TACC o al Cel. 03489-15-682551 o a través del email delicias-sintacc@hotmail.com ASUMIR RIESGOS Y ANIMARSE "Es una verdadera satisfacción compartir los logros y el crecimiento de los emprendedores, y ver como sus sueños, y proyectos se concretan", expresó el Presidente del HCD, Sergio Roses, en el marco de su visita a "Malviss Delicias". "Campana cuenta con una gran cantidad de emprendedores y estamos trabajando para que sigan creciendo", agregó. El presidente del HCD, conoció a Malvina durante su participación en la feria "Sabores del Mundo" y resaltó el compromiso, que asumió la joven emprendedora, de difundir información sobre la enfermedad celíaca que afecta a 1 de cada 100 argentinos. "Ser emprendedor implica asumir riesgos y animarse a nuevos desafíos, y estamos convencidos de que el Estado debe acompañar sus iniciativas ya que son un eje fundamental para el desarrollo local", concluyó Roses.





Malviss Delicias: Abrió la primera panadería-confitería libre de gluten en nuestra ciudad. ... https://t.co/D6z1eaWJLa #HistoriasdeAcá — LAD.FM (@LADdigitalFM) 14 de julio de 2017 #Dato se inauguró esta tarde "Malviss Delicias", primera Panadería y Pastelería sin TACC (libre de gluten) en la ciudad, Bertolini 885 pic.twitter.com/2prwK89Nw2 — Magui Felizia (@mawifelizia) 12 de julio de 2017

