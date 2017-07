La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/jul/2017 Unidad Ciudadana:

Los Intendentes de Zárate y Escobar respaldaron la candidatura a Concejal del Dr. Rubén Romano por Unidad Ciudadana, en una reunión que mantuvieron luego de acompañar a los trabajadores despedidos de Atucha. El Dr. Rubén Romano, primer candidato a Concejal por Unidad Ciudadana, se reunió con los jefes comunales Osvaldo Cáffaro, de Zárate, y Ariel Sujarchuk, de Escobar, tras haber compartido una jornada junto a los trabajdores despedidos de Atucha en la previa de la visita de la ex Presidenta, Cristina Fernandez de Kichner. Durante la charla, coincidieron en la necesidad de ampliar las fronteras de las propias organizaciones políticas, alentando la participación ciudadana para conformar la Unidad Ciudadana como un espacio comunitario que represente la voz de todos los que están sufriendo las políticas de ajuste del gobierno. Los Intendentes ofrecieron su colaboración a los candidatos, pusieron a disposición la información de gestión de sus municipios a fin de analizar y comparar indicadores, dialogaron sobre proyectos de interacción entre las ciudades e invitaron a conocer experiencias exitosas en sus distritos que surgieron de propuestas legislativas, como la herramienta de presupuesto participativo que funciona muy bien tanto en Zárate como en Escobar, mientras en Campana aún se hace esperar. En este sentido, Romanito expresó "es una alegría y estoy muy agradecido por el acompañamiento de dos Intendentes que han realizado importantes transformaciones en un sus ciudades y que defienden a sus vecinos de todo lo que está pasando. Ver a Cáffaro marchar con los desocupados y Ariel acompañando este conflicto regional que significa la falta de trabajo, da cuenta del compromiso que tienen y de la responsabilidad con la que ejercen sus cargos. Eso me produce admiración y hace que me enorgullezca de su respaldo". Para finalizar, el Dr. Rubén Romano informó la agenda de mateadas en la que se reúne con vecinos destacando el encuentro que se realizará hoy a las 15:30 hs en la Plaza del Barrio Lubo, Namuncura y Córdoba, y mañana a las 15:30 hs en Schinoni 318 del Barrio Las Campanas.

Rubén Romano mantuvo un calido diálogo con el intendente de Zárate dias pasados en la rotonda, acompañando ambos a los trabajadores.





Queremos llevar esto al Ministro de trabajo que es quien tiene que defender los derechos de los trabajadores... pic.twitter.com/EPOycKOwNb — Osvaldo Cáffaro (@CaffaroOsvaldoR) 13 de julio de 2017

