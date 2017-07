La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/jul/2017 Posverdad versus realidad

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Una de las posverdades más repetidas en estos pagos era que Campana era una isla, en alusión a que gracias a la presencia de grandes fábricas que cual hadas protectoras nos aislaban de los avatares económicos del resto de la nación y nos garantizaban un futuro repleto de bonanzas. Si bien, como toda posverdad, nunca se condijo con la realidad, hoy la actual política económica neoliberal le ha dado definitiva sepultura y vemos como los despidos se suman de a cientos y fábricas, talleres y comercios si no cierran, languidecen ante la caída del poder adquisitivo de los salarios. Otra de la posverdades es que se está "haciendo lo que hay que hacer" y que es lo que hacen los países "normales" y que luego de "los ajustes necesarios" vendrán tiempos felices para todos, eso sí, los semestres pasan y lo que nos muestra la realidad es que las penurias no sólo no cesan, sino por el contrarios aumentan sin solución de continuidad. En estos días se conoció un informe de Unicef que revela que uno de cada dos adolescentes es pobre y que la incidencia de la pobreza es mayor entre pibas y pibes de 13 a 17 años que entre la población general, en la que afecta a 1 de cada 3 habitantes. Es curioso que todavía hay gente que piensa que las políticas implementadas van a dar el resultado que se pregona y no el que siempre ha dado, tanto en nuestra historia como en el mundo donde la desigualdad social se profundiza día a día con consecuencias que luego nos horrorizan. Recordemos, por ejemplo, que la desregulación del sector bancario y financiero permitió en Estados Unidos en 2007 la crisis de las hipotecas subprime que dio pie a que los gobiernos invirtieran formidables cantidades de dólares públicos para salvar bancos privados y cuyos efectos aún perduran. Ante este panorama adverso, Mauricio Macri junto a sus aliados redoblan sus esfuerzos para asumir la totalidad del poder público, demonizando a quienes no les profesan la anti democrática obediencia debida. Llevándose puesta, en estos intentos, a la mentada institucionalidad. En estos días vemos sus intenciones de desplazar por decreto a la procuradora general Alejandra Gils Carbó de quien afirmó que tiene "una manifiesta militancia kirchnerista", y obstruye las investigaciones de supuestos hechos de corrupción del gobierno anterior y en cambio promueve causas contra el suyo, agregando, para que a nadie le queden dudas y contrariando todas las leyes, que "lo lógico" es que al procurador lo ponga el Presidente. Esta flagrante ilegalidad demuestra hasta donde está dispuesto a llegar con tal de llevar a cabo sus designios. Es que el gobierno no entiende la independencia de poderes por ser ellos quienes aceptan la obediencia debida a los poderes más concentrados de la economía. Para no caer en el desanimo conviene recordar aquella frase de Walter Benjamín, "Sólo por amor a los desesperados conservamos la esperanza". PD: Esta columna se solidariza con los trabajadores de PepsiCo primero despedidos y luego ferozmente reprimidos por la policía bonaerense.

Posverdad versus realidad

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: