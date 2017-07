La precandidata a senadora nacional del frente Unidad Ciudadana en Buenos Aires, Cristina Kirchner, lanzó este viernes su campaña de cara a las PASO con un acto en Mar del Plata, donde llamó a votar "en defensa propia" para "parar tanto dolor y sufrimiento". Antes de su discurso, subieron al escenario una docena de trabajadores marplantenses que relataron las penurias económicas que están viviendo. Mientras, afuera una multitud alentaba a Cristina con banderas argentinas. "Con los argentinos y las argentinas quiero compartir dos cosas: una convicción y una esperanza. La convicción es la del voto, el instrumento más defensivo que nos puede dar la democracia, porque no hay mejor defensa que el ejercicio del voto ciudadano. Ese voto que va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento, un voto que todos sabemos que tiene que ser un voto en defensa propia", enfatizó la exmandataria nacional. En el escenario del teatro Radio City, Cristina Kirchner subrayó: "No estamos pidiendo que me voten a mí, ni a los que están atrás mío (el resto de los precandidatos bonaerense del espacio), sino que se voten a ustedes mismos, en defensa propia", afirmó la expresidenta.



Cristina lanzó su campaña y pidió votar ”en defensa propia”

