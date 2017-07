Sergio Massa, acompañado por todos los candidatos del espacio "Un país", encabezó un acto en Tigre para lanzar oficialmente la campaña de cara a las PASO. "Me llena de orgullo que Margarita (Stolbizer) nos acompañe, porque nos da la tranquilidad de contarles a todos que no solamente nos podemos hacer cargo del futuro, sino que podemos mostrar lo que hicimos y tener la tranquilidad de que no le debemos nada a nadie; no sé cuántos pueden mirar a sus hijos a los ojos sin sentir vergüenza por lo que tienen en el banco, en hoteles y en aviones", sostuvo en el inicio de su alocución, en clara referencia a la ex presidente Cristina Kirchner. Inmediatamente a continuación, Massa dijo que desde Un País le piden al presidente "que cambie porque la gente no llega a fin de mes". Al respecto, el ex intendente de Tigre consideró que "vivimos en un país donde alguien que decide hacer horas extra, paga impuesto a las ganancias, pero alguien que decide poner la plata en lebacs no paga impuesto a las ganancias. Argentina no puede crecer si premiamos la timba y castigamos la producción". En tanto, el precandidato a senador por el Frente Justicialista Florencio Randazzo cuestionó ayer la "soberbia" y la "obsecuencia" en el kirchnerismo, le envió un duro mensaje al presidente Mauricio Macri y advirtió que su espacio buscará "ser Gobierno en 2019". "Tenemos rebeldía. Nos rebela la soberbia, nos rebelan los jefes y la obsecuencia, pero sobre todo nos rebela este Gobierno insensible", sostuvo Randazzo en el acto de lanzamiento de su campaña electoral que se desarrolló en la ciudad bonaerense de Bolivar.

Massa y Randazzo se largaron hacia las PASO con críticas tanto a Macri como al kirchnerismo

