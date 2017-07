P U B L I C







Berta Chudnobsky

La harina de algarroba es un producto autóctono del norte y apto para celíacos. Por su color, sabor y propiedades se conoce como "chocolate de los pobres". La enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten presente en la harina de trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Por eso, quienes la padecen, deben recurrir a otras harinas, como la de arroz, de tapioca, mandioca, almidón y harina de maíz; y harina de algarroba. La algarroba es la vaina o chaucha del algarrobo, naturalmente dulce si se la cosecha en su punto justo. En el norte se usa para preparar el famoso patay (torta de algarroba), arrope y algunas bebidas. Los recetarios naturistas la recomiendan por sus azúcares naturales, minerales (hierro, calcio, fósforo, zinc, silicio) y proteínas. Tiene bajo sodio y alto contenido en fibras. TRUFAS DE ALGARROBA Ingredientes - 1 taza de harina de algarroba. - ½ taza de azúcar rubia. - 6 cucharadas de aceite - 3 cucharadas de leche. - Coco rallado a gusto. Preparación - Mezclar la algarroba, el azúcar, el aceite y la leche en una cacerola. Cocinar 5 minutos y dejar enfriar. Formar pequeñas esferas y hacerlas rodar por coco rallado - Colocar en pirotines y dejar en la heladera. BROWNIES CON LIMÓN Ingredientes - 100gr margarina o manteca sin TACC - 150g de azúcar blanca. - 130g de harina de algarroba. - 3 yemas. - Ralladura de 2 limones bien lavados - 3 claras. PREPARACIÓN Batir la margarina hasta que tome punto pomada. Aparte, en un bol mezclar 100 gramos de azúcar con la harina de algarroba y la ralladura de limón. Reservar. Unir la margarina con las yemas y 25 gramos de azúcar. Incorporar la harina y mezclar. Aparte, batir las claras con el azúcar restante. No deben quedar muy firmes. Incorporarlas a la preparación anterior en forma envolvente. Verter la mezcla en una placa de 20 por 40 cm, cubierta con una lámina antiadherente Puede ser papel manteca o de aluminio rociado con aceite vegetal. Cocinar en horno precalentado en moderado fuerte de 8 a 12 minutos, aproximadamente. Dejar enfriar y cortar en cuadrados. Servir con la merienda, un chocolate caliente o algo rico para disfrutar de las vacaciones de invierno. Si no tenés celíacos en casa y querés hacer algo rico para ellos tené en cuenta que no puede tener ningún rastro de las harinas prohibidas. Y si van amigos a casa limpiar muy a fondo los utensilios a utilizar para que no se presenten dificultades. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta

Recetas para celíacos

Por Berta Chudnobsky

