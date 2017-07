Cristina Blotta Qué restos orgánicos podemos compostar Todo lo que empleemos influirá de una u otra forma a lo largo de todos los procesos que se irán produciendo. Por eso hemos de adoptar la precaución de no incluir nunca en el compostaje elementos tóxicos o nocivos. El siguiente listado facilitará la selección. Materiales orgánicos compostables sin problemas - Plantas del huerto o jardín - Malezas (mejor antes de que hagan semillas) - Estiércol y camas de corral - Ramas trituradas o troceadas procedentes de podas (hasta unos 3 centímetros de grosor) - Matas y matorrales - Plantas medicinales - Hojas caídas de árboles y arbustos (evitando las de nogal y laurel real) - Heno y hierba segada - Césped (en capas muy finas y previamente desecado) - Mondas y restos de frutas y hortalizas - Restos orgánicos de comida en general - Alimentos estropeados o caducados - Cáscaras de huevo (mejor trituradas) - Posos de café (se pueden incluir los filtros de papel) - Restos de infusiones (las que va en sobre si él) - Servilletas y pañuelos de papel (no impresos ni coloreados); mejor reciclarlos - Cortes de pelo (no teñido) - Lana en bruto o de viejos colchones (en pequeñas capas y mezclado) - Restos de vino, vinagre, cerveza o licores - Aceites y grasas comestibles (muy esparcidos y en pequeña cantidad) - Cáscaras de frutos secos - Restos de vino, cervezas, jugos naturales y leches Materiales compos-tables con reservas o limitaciones - Pieles de naranja, cítricos o piña (pocos y troceados) - Restos de carnes, pescados, mariscos, sus estructuras óseas y caparazones - Papas,batatas, mandiocas estropeadas, podridas o germinadas - Cenizas (espolvoreadas y prehumedecidas) - Virutas de serrín (en capas finas) - Papel y cartón (sin impresión de tintas en colores); mejor reciclarlos - Trapos y tejidos de fibra natural (sin mezclar ni tintes acrílicos) - Ramas y hojas de tuya y ciprés (muy pocas, troceadas y prehumedecidas) No añadir nunca al compost - Materiales químicos-sintéticos - Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos) - Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín) - Tabaco (cigarros, puros, picadura), ya que contiene un biocida potente como la nicotina y diversos tóxicos - Detergentes, productos clorados, antibióticos Para quienes se interesen por un compostaje ecológico además deberán evitar materiales que puedan contener fungicidas, herbicidas y cualquier tipo de pesticidas porque siempre dejan algún rastro. Conocemos ya los materiales, Ahora elegiremos el lugar donde armaremos el recipiente para compostar. Es aconsejable ubicarlo en un lugar que no reciba demasiada insolación sobre todo en verano (en invierno es favorable). Si la base del compostador se encuentra en contacto con un suelo impermeable es aconsejable hacerle primero una cama de ramas y hojas secas de unos 30cm para evitar la aparición de líquidos y favorecer la circulación de aire.El siguiente paso es la fabricación de la compostadora. COMPOSTA Y COMPOST SON SINONIMOS , DEL PAÍS DEL HABLANTE.











El Jardín que se Come

El compost (Parte IV)

Por Cristina Blotta

