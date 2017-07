Salud y enfermedad

La Psicología Social es una disciplina puesta al servicio de la salud y la enfermedad social, en la que nos encontramos inmersos en la actualidad. Como ambos parámetros están dentro de nosotros , sin ninguna duda tenemos la opción y hasta la elección de pararnos en la salud o en la enfermedad de acuerdo a nuestras decisiones internas. Decisiones que por supuesto están invadidas por nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras vivencias del día a día. Desde la Psicología Social invitamos a la sociedad entera a pararse frente a ambos parámetros y a realizar la elección de donde quiero estar verdaderamente?. Dudo que alguien a conciencia quiera decidir estar dentro de la enfermedad cuando en la vereda de en frente se encuentra la salud. La salud para sí mismo, para sus hijos y para su entorno. Esto es crear un derrumbe de paradigmas sociales, es de algún modo salir de la zona de confort donde todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas, seguramente molestos pero cómodos. Es pensar en actuar en pro de las necesidades propias y de nuestro entorno, sea familia , amigos, pareja, etc. Para esto tenemos que entender que en la sociedad en general ha habido un cambiode paradigmas , entendiendo que un PARADIGMA es un modelo a seguir y considerando que en general hubo un derrumbe de las instituciones a través del hiper consumo, la hiper comunicación así también en las redes sociales; todo esto trajo diferencias muy profundas, gran desigualdad social y de criterios. En función de esto sabemos que lo peor que hay es el síndrome del esclavo satisfecho. O sea cuando el operario / empleado agradece al patrón y naturaliza su condición y por eso no es posible el cambio. La idea es que justamente no naturalicemos situaciones que nos dañan, y que se pueda ver que hay otras salidas al laberinto. Seguramente va a parecer simple pero ciertamente no lo es. ¿Que nos sucedería si vamos con un auto por la ruta a 250 km por hora sin frenar ante nada ni nadie? Sin importarnos de nosotros o del otro? Esto es lo que nos pasa cuando nos paramos solo en la enfermedad sin parar esa máquina que somos nosotros mismos, para ver que ciertamente existe otra opción sana para mí y para mi entorno. ¿Qué pasaría si empezamos a arrancar esa máquina de una manera lenta? , cuidándola, pensando que voy a tener consecuencias serias para mí y para mi entorno y por eso ese auto o máquina elijo arrancarlo y manejarlo a 50 km por hora, prestando atención a las señales que llegan hacia mí. Sin dudas ambas máquinas pueden ser arrancadas y manejadas como se quiera y como se elija. Hoy la diferencia está en que en la primera elección no nos importa de nadie, ni de mí, ni de mi familia, ni de mi entorno. Y que en la segunda comienzo a pensar primero en mí y sin duda eso empieza a reflejarse en quienes me rodean. Pensemos tranquilamente, y veremos que acelerando o parando el mundo seguirá su curso igual; si me quiero o me lastimo el primero que lo va a sentir está dentro de mí. Sentir al igual que elegir un cambio, un cambio de mirada quizás de lo mismo pero con un enfoque diferente. En esto comienza el cambio de paradigmas individuales que se reflejan en la sociedad. Y lo bueno no está en pensar o mirar que hace el otro. Lo importante está en que comienzo por mí mismo, comienzo a elegir diferente y ya con solo ensayarlo seguro empiezo a sentir un cambio, que redunda en mi familia, en escuchar a mis hijos, en compartir más tiempo con mis afectos….. Para comenzar este cambio que claramente es interior, no se necesita plata, ni cosas muy valiosas materialmente. Para empezar necesitamos una receta: ganas de cambiar de vereda, paciencia con el otro y conmigo mismo, lograr espacios de regocijo espiritual así sea disfrutando de regar una planta o pescando tomando un mate. Ya que todos los ingredientes juntos van a generar la creatividad que necesitamos para empezar a sentirnos diferentes por la elección de un cambio de vida, un cambio de paradigma. Porque ELIJO VIVIR EN SALUD CON LO QUE TENGO y NO EN LA ENFERMEDAD POR LO QUE NO TENGO. Sandra Moreno, Psicóloga Social

Salud y enfermedad

Por Sandra Moreno

