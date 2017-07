La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/jul/2017 Nacional B:

Ariel Coronel y Lautaro Formica son dudas por molestias físicas. El encuentro se juega este domingo desde las 15 horas. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para recibir mañana domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza por la 44ª fecha del campeonato del Nacional B. Con un entrenamiento vespertino, los dirigidos por Felipe De la Riva completarán la previa a este encuentro para el que apenas si contaron con tiempo para recuperarse del juego ante Boca Unidos (fue el miércoles por la noche) y el viaje de regreso de Corrientes (la delegación retornó a nuestra ciudad el jueves por la mañana). Por ello, el entrenador mantiene algunas dudas en la formación titular y esperará hasta último monto para evaluar definitivamente la condición física de los jugadores afectados por molestias. Los casos más significativos son los de Ariel Coronel y Lautaro Formica. El marcador central arrastra dolencias musculares desde el encuentro frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y, en caso de no estar disponible para mañana, su lugar en la zaga central sería cubierto por el paraguayo Ángel Alonso. En tanto, Formica sufrió una "paralítica" en Corrientes que lo mantiene como duda para mañana frente a Independiente Rivadavia. Si el "Laucha" no puede superar la contusión, su lugar en el lateral izquierdo podría ser ocupado por Luciano Recalde o Jorge Demaio. También Fabrizio Palma acarrea molestias, aunque en su caso no lo tendrían en duda para ser parte del mediocampo que dispondría De la Riva, el cual podría tener nuevamente a Diego Núñez como titular. Estas dudas se develarán esta tarde, cuando Villa Dálmine cierre la preparación y defina la lista de 18 convocados para el encuentro que se disputará mañana domingo desde las 15 horas en el estadio de Mitre y Puccini y con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

