Espectáculos para las Vacaciones de Invierno en nuestra ciudad

Para las próximas dos semanas hay un amplio abanico de opciones. La Auténtica Defensa te resume en un solo lugar la oferta de espectáculos pagos y gratuitos programados en la ciudad para compartir con nuestros hijos.

Llegan las vacaciones de invierno y, como todos los años, surgen numerosas actividades tanto para los más chicos como para adolescentes, las cuales, a su vez, se convierten en alternativas ineludibles para padres que buscan armar un cronograma de entretenimientos. En nuestra ciudad, la Municipalidad de Campana, el Teatro La Rosa y el Cine Campana son opciones para estas dos semanas. Y cuentan con la siguiente programación.

TEATRO LA ROSA

El cocinero de Blancanieves. Martes 18 a las 16. $120. Para niños de 2 a 7 años. Los menores de 5 años acompañados por un mayor entran gratis. Las entradas se consiguen en Einstein (Mitre 933).

Es la historia de la princesa Blancanieves y los 7 enanitos relatada por el cocinero del palacio. Mientras prepara exquisitas recetas, el Señor cocinero irá contando esta maravillosa historia valiéndose de todos los elementos que encuentra en la cocina. La música es otro de los pilares de este espectáculo, hermosas canciones irán adornando este relato en el que el humor y la ternura cobran protagonismo y se adueñan del cuento. Música Original: Martín Bianchedi. Libro, Actuación y Dirección: Pablo Di Felice.

El Bululú. Miércoles 19 a las 20. Gratis. Invita Fundación Osde, con el patrocinio del Colegio de Farmacéuticos de Campana y la empresa Master Bus. Retirar entradas en Osde (Av. Varela 525).

El Bululú era un comediante que andaba por los pueblos, solo, representando a los personajes de una comedia, entremeses, poemas y canciones. Se trata del primer gran éxito de Vilches (1936-1984) en los 70. En aquellos tiempos el actor y director español realizó más de 4.500 funciones recorriendo localidades de la Argentina. Osqui Guzmán presenta esta versión que protagoniza y a la que le agrega otras ocurrencias que mezclan el mundo del siglo de oro español, Federico García Lorca y Antonio Machado, con el de la cultura boliviana, es decir, su propia herencia. Ha recibido numerosos premios, entre otros: Premio mejor labor unipersonal Premio ACE 2011, Premio mejor unipersonal Premio Estrella de Mar 2011. Nominado como mejor actor Premios Trinidad Guevara 2011.

La Bella y La Bestia. Viernes 21 a las 16. $150. Las entradas se consiguen en Einstein (Mitre 933). Comedia Musical llena de fantasía, emoción, asombro con mensajes para grandes y chicos! Por primera vez en vivo los personajes de La Bella y La Bestia en una adaptación que combina en 50 minutos escenografías móviles-funcionales-leds, música original, bellas coreografías y la presencia de: Bella, El Príncipe, Bestia, La gitana hechicera, Gastón, El Reloj, El Candelabro, La taza, La tetera, El pueblo. Entre otros personajes. Una historia llena de ternura y emoción que narra el mágico y cautivante encuentro entre Bella y Bestia en un Castillo hechizado por los personajes más conmovedores del cuento clásico llegando a un final verdaderamente deslumbrante. Excelente despliegue visual de Vestuario y Efectos Especiales.

La pajarita Rita. Lunes 24 a las 16. $120. Abuelos gratis. Las entradas se consiguen en Einstein (Mitre 933). Una bella historia en la naturaleza con títeres y actores en escena en un despliegue creativo a cargo de la Compañía de Teatro para Niños de Raúl Cabrera "Minenemayor".

CINE CAMPANA

Durante estas Vacaciones de Invierno el Cine Campana abrirá sus puertas a las 10.30 de la mañana. Todos los días de las vacaciones y las funciones de la mañana tienen un precio promocional de $65 para películas 2D y $70 para películas 3D. La cartelera semanal con sus respectivos horarios del sábado 15 al miércoles 19 es la siguiente:

Cars 3. 3D: todos los días 11.10, 18.00 y 20.15; 2D: todos los días 14.00.

Mi Villano Favorito 3. 3D: todos los días 13.20. 2D: todos los días 12.00, 16.15 y 18.10.

Mamá se fue de viaje. Todos los días 20.10 y 22.20.

Spider Man: de regreso a casa. 3D: todos los días 15.15 y 22.30.

TEATRO PEDRO BARBERO

Del 16 al 23 con dos funciones diarias a las 14 y a las 16 se presenta Hernán Casanova con su espectáculo "Alicia, un cuento de maravillas". Por localidades agotadas se agregaron dos funciones el sábado 22 y domingo 23 a las 18 horas.

Mientras que del 24 al 31 se presenta "Aladdin", montado por el Taller de Comedia dirigido por Gustavo Dappiano.

CINE GRATIS

Cine gratis. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Campana junto a al Ministerio de la Provincia de la Nación presentan el programa "Vacaciones de invierno para compartir". Serán 3 funciones diarias a las 13 horas, 15:30 horas y a las 18:00 horas en el Salón Cultural "Homero y Virgilio Expósito" del Club Ciudad de Campana. Las entradas se pueden retirar gratuitamente en la Secretaría de Cultura (San Martín 373, primer piso).

- Miércoles 19: Un jefe en pañales

- Jueves 20: Los Pitufos: La aldea escondida

- Viernes 21: Trolls

- Sábado 22: La Era del Hielo: El gran cataclismo

- Domingo 23: La Vida secreta de tus Mascotas

- Lunes 24: AngryBirds: La Película

- Martes 25: Sing ¡Ven y Canta!

- Miércoles 26: Monster Trucks

- Jueves 27: Kubo y la búsqueda del samurái

- Viernes 28: Minions



DE LA MANO DE HERNÁN CASANOVA, EL TEATRO MUNICIPAL RECIBIRÁ A “ALICIA, UN CUENTO DE MARAVILLAS".





OSQUI GUZMÁN PROTAGONIZA "EL BULULÚ" EL MIÉRCOLES 19 EN EL TEATRO LA ROSA.





LA MUNICIPALIDAD OFRECE UN CICLO DE CINE GRATUITO EN EL CLUB CIUDAD. LAS ENTRADAS SE PUEDEN RETIRAR CON ANTICIPACIÓN EN LA SECRETARÍA DE CULTURA.

Una campanense se presenta en Capital Federal

La actriz campanense Carmela Rodríguez estará los miércoles 19 y 26 de Julio en la obra "El botella" que se presenta en el Centro Cultural 25 de Mayo en Villa Urquiza (Av Triunvirato 4444), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El musical cuenta en escena con 23 actores adultos y 3 niños. Y las entradas se pueden conseguir por Internet entrando a http://bit.ly/EntradasElBotella

"El Botella" es un niño de diez años que vive en una fábrica de botellas abandonada y tiene un deseo muy profundo: conocer a sus papás. Tras la muerte de su abuelo, emprenderá un viaje tan fantástico como real hacia lo que es un mundo desconocido por él.

Será Miguel, el enfermero de su abuelo, y su novia Laura, quienes lo motiven a cumplir este sueño que no será nada fácil. Junto a su fiel amigo Fresco se embarcarán en aventuras inimaginables por ellos, conociendo así a Milagros (personaje que interpreta Carmela), una niña que no hará más que ratificar que cuando uno desea algo con el corazón, no hay nada ni nadie que lo pueda detener.