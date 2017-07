Desde las 15.00, el Violeta buscará asegurar su permanencia en el Nacional B. Alsina regresa al 11 titular. Zamponi está en duda. Transcurridas 43 fechas de este interminable campeonato, todavía queda mucho por definirse en este Nacional B, que ya tiene campeón (Argentinos Juniors) y un equipo descendido (Atlético Paraná), pero que aún busca al ganador del segundo ascenso y también a los otros tres conjuntos que perderán la categoría. Y un equipo que pelea en ambos frentes es Independiente Rivadavia, que esta tarde enfrentará a Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini, en lo que será el anteúltimo partido como local de la temporada para el Violeta. La "Lepra" mendocina está atravesando un gran momento: sumó siete victorias en sus últimas nueve presentaciones. De esa manera, no sólo salió de la zona roja el pasado miércoles, sino que además, todavía cuenta con posibilidades matemáticas de lograr el segundo ascenso a Primera División. Claro está, su objetivo no es uno solo: mantenerse en la categoría. Lo otro es un sueño lejano para el que necesitaría sacar los 9 puntos que le quedan en juego y, a su vez, esperar una debacle de Chacarita y Guillermo Brown. Pero el dato sirve para graficar al rival al que enfrentará Villa Dálmine esta tarde, desde las 15 horas. Y a diferencia de Independiente Rivadavia, el Violeta sufrió dos derrotas consecutivas en sus últimas dos presentaciones después de aquella racha de ocho puntos en cuatro juegos. Así, los dirigidos por Felipe De la Riva todavía no pudieron asegurar matemáticamente su permanencia en el Nacional B. Para ello, hoy les alcanzará con un empate. Sí: un punto frente al elenco mendocino le garantizará instantáneamente a Villa Dálmine otro año más en la segunda categoría del fútbol argentino, dado que esa unidad lo pondría a una distancia inalcanzable, justamente, de Independiente Rivadavia (al Violeta ya no lo pueden igualar ni Atlético Paraná ni Central Córdoba ni Douglas Haig). En cuanto a lo futbolístico, tras cumplir su sanción, el uruguayo Juan Alsina retornará al lateral derecho en lugar de Federico Acosta, en lo que sería el único cambio que realizaría De la Riva. Es que Rubén Zamponi y Lautaro Formica llegan con molestias físicas y están en duda. La situación más complicada sería la del central, que en caso de no estar en condiciones sería sustituido por Luciano Recalde. Así, los 11 titulares del Violeta para esta tarde serían: José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Zamponi o L. Recalde, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. La nómina de 18 convocados la completan Francisco Mastrángelo, Jorge Demaio, Diego Núñez, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. Por su parte, en Independiente Rivadavia (que arribó ayer a nuestra ciudad), el DT Alfredo Berti presentaría el mismo equipo titular que venció 3-0 a Douglas Haig el pasado miércoles. Es decir: Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Yeimar Gómez Andrade, Sergio Rodríguez Budes, Mauro Maidana; Gastón González, Fausto Montero; Mauro Cerutti, Lautaro Disanto, Diego Cardozo; y Cristian Tarragona. Así, en el banco de suplentes quedarían: Rodrigo Lugo, Alejandro Rébola, Luciano Sánchez, Matías Villarreal, Ignacio Irañeta, Hernan Gautier y Sergio Sosa. El partido comenzará a las 15 horas en el estadio de Mitre y Puccini y contará con arbitraje de Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado de los asistentes Andrés Barbieri y Ramiro Cabrera y del cuarto árbitro Ignacio Lupani.

PABLO BURZIO, UNA DE LAS CARTAS DE LA OFENSIVA VIOLETA. NACIONAL B - FECHA 44 HOY DOMINGO - 11.00 horas: Brown (A) vs Central Códoba (Sde) / Alejandro Castro - 13.15 horas: Guillermo Brown vs Almagro (TV) / Pedro Argañaraz - 15.00 horas: Villa Dálmine vs Indep. Rivadavia / Hernán Mastrángelo - 15.15 horas: Chacarita vs Gimnasia (J) (TV) / Andrés Merlos - 15.30 horas: All Boys vs Ferro Carril Oeste (TV) / Facundo Tello - 16.00 horas: Instituto vs Nueva Chicago / Gerardo Méndez Cedro MAÑANA LUNES - 15.00 horas: Atlético Paraná vs Boca Unidos / Guillermo González - 20.00 horas: Douglas Haig vs Santamarina / Ramiro López - 20.00 horas: Estudiantes (SL) vs Flandria / Luis Álvarez - 21.00 horas: San Martín (T) vs Los Andes / Diego Ceballos - 21.00 horas: Crucero del Norte vs Juventud Unida / Bruno Bocca LIBRE: Argentinos Juniors #FútbolProfesional | Los 18 concentrados por Felipe De La Riva para el partido de mañana frente a @CSIRoficial. #VamosViola. pic.twitter.com/WiKY4jp6eX — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine recibe a Independiente Rivadavía en su anteúltimo partido como local del campeonato

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: