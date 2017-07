Tenaris presentó su agenda cultural para estas vacaciones de invierno

LA AGENDA -Cine Latinoamericano "Gilda, no me arrepiento de este amor" - Día: viernes 21 de julio - Hora: 19:30 -"Rolling Stones: una gira latinoamericana" - Día: sábado 22 de julio - Hora: 19:30 -Música en Tenaris Mariano Loiácono Sextet - concierto jazz - Día: viernes 28 de julio - Hora: 19:30 -Oriana Favaro - concierto barroco - Día: sábado 29 de julio - Hora: 19:30 Los ciclos Cine Latinoamericano y Música en Tenaris invitan a disfrutar de películas y conciertos con un mismo hilo conductor: las mejores melodías. Las actividades son gratuitas y se desarrollarán en el Auditorio de la planta industrial. En estas vacaciones de invierno los ciclos Cine Latinoamericano y Música en Tenaris se combinan y proponen una agenda cultural para ganarle al frío. El viernes 21 de julio arranca otra edición del tradicional ciclo de películas, organizado en articulación con Fundación PROA, con la proyección de "Gilda, no me arrepiento de este amor", un retrato inspirado en la popular cantante de cumbia protagoniza por Natalia Oreiro y dirigida por Lorena Muñoz. Al día siguiente, llega el turno de disfrutar a Mick Jagger y compañía por todo el continente en "Rolling Stones: una gira latinoamericana", documental que repasa el Olé Tour que realizaron los incansables rockeros británicos en 2016 recorriendo las grandes ciudades de la región, incluida Buenos Aires. El viernes 28 la pantalla descansa para dejarle el protagonismo al escenario: el trompetista Mariano Loiácono Sextet presentará una selección de clásicos de jazz junto a Julia Moscardini (voz), Sebastián Loiácono (saxo), Pablo Raposo (piano), Jerónimo Carmona (contrabajo) y Eloy Michelinin (batería). En tanto, el sábado 29 el Teatro Colón se muda a Campana con la presentación de la soprano Oriana Favaro, acompañada por Sergio Casanovas al archilaúd, quienes ofrecerán un concierto barroco. Todas las actividades se desarrollarán en el Auditorio de Tenaris, ubicado en calle Dr. Simini 250, a partir de las 19.30 horas. Las entradas son gratuitas y los cupos limitados. Para obtenerlas, ingresar a www.culturatenaris. eventbrite.com.ar y completar el formulario. La operación será confirmada por correo electrónico.

El sábado 22 se proyectará "Rolling Stones: una gira latinoamericana", EL documental que repasa el Olé Tour



Tenaris presentó su agenda cultural para estas vacaciones de invierno

