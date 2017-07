La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jul/2017 ”Se blanqueó una alianza que viene operando en contra de los intereses de los vecinos”







El pase del concejal Carlos Cazador al bloque oficialista no sorprendió a los concejales del PJ-FpV: "Fueron cómplices en la aprobación de tarifazos, administración discrecional de millones de pesos, y hasta el impuesto al combustible que padece nuestra ciudad", señaló Luis Chesini. El viernes, el bloque de Cambiemos anunció la incorporación de Carlos Cazador, concejal de Primero Campana, quien desde su banca había sido desde el inicio de la gestión de Sebastián Abella un "aliado" del oficialismo en el recinto del Concejo Deliberante. Por ello, la noticia no sorprendió a los integrantes del bloque PJ-Frente para la Victorira: "Es positivo que hayan transparentado una alianza política que lo tuvo a Cazador como jefe político del oficialismo en el Concejo Deliberante" aseguró Luis Chesini en ese sentido. El Presidente del bloque PJ-FpV señaló que desde la oposición, en reiteradas oportunidades se evidenció esta articulación entre Cazador y Cambiemos "que lamentablemente fue funcional y le dio la espalda a la gente en temas fundamentales". "Recordemos que con su voto aprobó todas las emergencias económicas que pese a ser ficticias, posibilitaron la administración discrecional de los recursos del Municipio, en millones de pesos. Y como si fuera poco, aprobó el presupuesto con ajustes en salud, educación y desarrollo social", agregó Chesini. "Fue necesario el voto de Cazador para que avancen dos aumentos de tasas, y el pago de 750 mil pesos a una consultora que realizó la ordenanza fiscal e impositiva, que contenía dichos aumentos, y cuyo resultado incluyó más de 80 errores". "Desde que esos aumentos fueron convalidados, por ejemplo, la habilitación de un kiosco aumentó de $5.000 a $20.000; tramitar el carnet de conducir pasó de $300 a $1000. La tasa de barrido y limpieza aumentó entre el 100% y el 300%, mientras que las de seguridad e higiene se incrementaron la mayoría de los rubros, incluso los esenciales como la venta de alimentos", sostuvo el edil justicialista. De esta manera, para el bloque PJ-FpV "se blanqueó una alianza que viene operando en contra de los intereses de los vecinos". "Incluso en materia de salud, ya que rechazó todos los proyectos que buscaban una solución al problema del agua en Campana, mientras que el ex vecinalista incluso se ausentó durante el tratamiento de la emergencia laboral, la cual no quiso ser aprobada en nuestra ciudad pese a la gran cantidad de despidos y la situación de sectores como la construcción y los químicos", remarcó Chesini. Por último, el titular del bloque FpV-PJ explicó: "Ese apoyo que Cazador le ha dado a Cambiemos se continuará en el plano electoral. Ha posibilitado que el Presidente del HCD Sergio Roses, candidato al cual hoy acompaña en la lista, haga valer su voto doble en todos los debates donde una necesidad de la gente confrontaba con una la intención del oficialismo en mayoría para proteger al gobierno local, provincial y nacional, pese aún a los intereses de los campanenses".

CHESINI SE REFIRIÓ A LA INCORPORACIÓN DEL CONCEJAL DE PRIMERO CAMPANA AL BLOQUE OFICIALISTA.



