Carlos Fornarini regresa de la mano de ”Pino” Solanas

Es el primer precandidato a concejal por la lista del Frente CREO, el espacio liderado a nivel nacional por el senador y reconocido cineasta. Carlos Fornarini está de regreso en la arena política campanense como primer precandidato a concejal por CREO, el espacio liderado a nivel nacional por el senador Fernando "Pino" Solanas. Fornarini explicó que, tras alejarse de la militancia vecinalista luego de lo que fueron las elecciones de 2015, vuelve porque lo convención la propuesta de Solanas, "el único político que no se da vuelta, que mantiene una conducta extraordinaria. Eso es lo uno busca en un referente", aseguró. "No dejo de ser vecinalista y pienso que no existe ni la derecha ni la izquierda, porque somos convencidos que necesitamos de una política que le haga bien a toda la comunidad. Nadie es político (de profesión) en nuestra lista de candidatos a concejales. Empezamos a hablar, les trasmití el ofrecimiento de Solanas, nos pusimos de acuerdo y la formamos", añadió. Sobre la segunda precandidata a concejal, Sonia Brutti, contó que "posee una historia de vida extraordinaria" y es "una persona buenísima y de trabajo, que tuvo que educar sola a sus cinco hijos y es alguien que habla de frente, que dice las cosas que piensa". "Necesitamos hacer de la política algo nuevo. Este es un grupo de vecinos no políticos que nos entusiasmó la propuesta de Pino Solanas y estamos entusiasmados para ayudar a la gente", remarcó. Y adelantó su primera propuesta de campaña: donar el sueldo si llega al Concejo Deliberante. "Tanto Sonia Brutti como yo si entramos como concejales vamos a donar nuestro sueldo todos los meses a entidades de bien público. No vamos a cobrar un centavo porque esa es nuestra premisa. La política debe ser un trabajo honorable. Pero para cambiarla primero debemos entrar y después hacer lo que uno pretende que hagan los demás", expresó.

