Vamos lanzó su campaña con un acto en el Club Plaza Italia

Su primer precandidato a concejal, Lautaro Ríos, fue el principal orador del evento desarrollado ayer camino a las Primarias del próximo 13 de agosto. Vamos lanzó este sábado su campaña electoral con un acto que se desarrolló en el Club Plaza Italia. El principal orador de la jornada fue el abogado Lautaro Ríos, primer precandidato a concejal del espacio. También tomaron la palabra los referentes de Vamos a nivel nacional Manuel Bertoldi, Sol De la Torre y Sebastián Avella, y el campanense Mauricio Villanueva, quien integra la lista de diputados nacionales de Vamos. Ríos llamó a sus compañeros a "a tomar en serio la campaña" realizando en estos meses "un esfuerzo mayor al que usualmente estamos acostumbrado a hacer en épocas no electorales" porque, remarcó, "es imprescindible poder pasar las PASO" más allá de que "no es una prioridad la cuestión electoral". "La militancia la hacemos desde el territorio, lo sindical, en las sociedades de fomento y en los espacios donde Patria Grande tiene presencia. Hacemos política todo el tiempo", señaló. Al mismo tiempo, dijo que Vamos pretende "llevar un concejal al Concejo Deliberante para que sea el referente de un lineamiento que tenga en cuenta por sobre todas las cosas la cuestión ambiental, la planificación territorial, la participación ciudadana y la diversificación de la matriz productiva". Sobre este último punto de la agenda legislativa propuesta, explicó que Campana "debe salir de la dependencia de la actividad industrial y complementarla con el potencial que tiene en turismo y en la actividad logística. Eso le causará menos impacto al ambiente que las empresas de tercera categoría que son altamente contaminantes y nuestro medioambiente no tolera", aseguró. En paralelo, prometió que de llegar al HCD combatirá las políticas económicas de Cambiemos. "Así como con la Multisectorial nos pusimos al hombro la defensa del bolsillo de los trabajadores reclamando contra el tarifazo y el ajuste, queremos hacerlo vía institucional", expresó. En estas elecciones, Vamos no presentará candidatos a senadores nacionales en un gesto de apoyo a Cristina Kirchner. "(Estamos) convencidos de que es la única que le puede poner un freno a la actitud prepotente del gobierno sobre las conquistas que se consiguieron en el sector popular antes de que gane Cambiemos", sostuvo Ríos.

"Así como con la Multisectorial nos pusimos al hombro el reclamo contra el tarifazo y el ajuste, queremos hacerlo vía institucional", expresó Ríos.



Vamos lanzó su campaña con un acto en el Club Plaza Italia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: