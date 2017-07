La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jul/2017 Rubén Romano:

El precandidato a concejal de Unidad Ciudadana se mostró feliz por el recibimiento de los vecinos al acercarse a compartir sus propuestas y dialogar con ellos. "Uno se asombra cuando en todos los barrios se reclama por cuestiones similares y sencillas de atender", sostuvo. Durante la tarde de ayer, más de un centenar de vecinos del Barrio Lubo acompañaron a Rubén Romano, Sebastián "Pochito" Sanchez y los demás candidatos a concejal de Unidad Ciudadana en una nueva mateada, que es la metodología de campaña elegida por este espacio político "para escuchar a la gente, conocer sus problemas y elaborar las propuestas necesarias para representarlos en la agenda legislativa que pretende ser la voz de la mayoría". La figura de "Pochito" Sánchez, candidato a concejal e hijo del histórico dirigente peronista, exconcejal y exIntendente interino, Alejandro "Pocho" Sánchez, ocupó un rol central en la jornada "por el cariño que le tienen los vecinos, el reconocimiento a su militancia desde muy jóven y el simbolismo de su presencia en el proceso de trasvasamiento generacional que está viviendo el peronismo campanense", explicaron. Consultado por los temas que se desarrollaron durante la mateada, el Dr. Romano expresó: "Compartimos con los vecinos la preocupación por la situación económica del país y las problemáticas nacionales para luego abordar los problemas del barrio. Uno se asombra cuando en todos los barrios se reclamapor cuestiones similares y sencillas de atender, como el mantenimiento de calles, la iluminación ó el fortalecimiento de la atención médica en los caps. Como también se repiten demandas más complejas como la deficiencia del transporte público ó la democratización de las políticas de prevención de delitos, que aparecen concentradas en el casco urbano y aun así son deficientes. Estamos convencidos que las prioridades del gobierno deben definirse en función de escuchar a la gente". Asimismo, "Romanito" manifestó: "Yo estoy acostumbrado a escuchar. Toda mi vida he atendido pacientes que vuelcan en el consultorio no sólo su problema de salud, sino también la problemática social, familiar, laboral que traen consigo. Cuando decidí formar parte de Unidad Ciudadana lo hice porque sentí que llegó la hora de comprometerme en ayudarlos a que puedan vivir mejor. Sentí que no me puedo quedar de brazos cruzados mientras sufre cada vez más gente todos los días. Y esta motivación personal está respaldada por la convicción que sostuve todos estos años sobre que la única herramienta para transformar la vida de la gente es la política". Para finalizar, el reconocido médico anunció que la próxima mateada se realizará hoy domingo en Schinoni 328, barrio Las Campanas, desde las 15.30 horas.

