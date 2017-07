Desde ”Un País” reclamaron mayor presencia del Estado en los sectores más vulnerables

Los precandidatos Juan Ghione y Hugo Longás reclamaron una mayor asistencia del Municipio en un contexto económico "cada vez más crítico". Desde el Frente Un País aseguran que el Estado está "ausente en cuestiones fundamentales". "Vemos que los sectores más vulnerables de la población están completamente abandonados, las medidas que toma el gobierno local, nacional y provincial afectan cada día más a estas personas y nuestros vecinos viven cada vez peor", afirmó Juan Ghione. Según el precandidato a concejal, "la problemática económica es cada vez más crítica. Habitualmente recorremos centros de jubilados y nos cuentan que cada vez son más los adultos mayores que se acercan por un plato de comida o una bolsa de alimentos. Lo mismo sucede con los comedores y merenderos que existen en la ciudad, cada día son más y cada vez asisten más familias. Esto demuestra la realidad social que tenemos, con necesidades urgentes. Las tarifas, el costo de los alimentos y los medicamentos crece cada día más pero no así los salarios, las jubilaciones y pensiones", sostuvo. Por su parte, otro de los precandidatos locales del massismo, Hugo Longás, candidato a concejal en la lista del Frente 1 País, añadió: "La situación social es sumamente crítica y se potencia aún más dicha problemática cuando analizamos la situación de nuestros adultos mayores. El gobierno no ha podido manejar la reparación histórica, que resultó ser un beneficio para un grupo reducido de jubilados, mientras que la gran mayoría percibe haberes muy bajos que no alcanzan para las necesidades básicas. Asimismo, la relación empleado jubilado hace insostenible el sistema donde además se pierden cada día más puestos de trabajo. El dinero del PAMI y de ANSES debe quedar en esos organismos, donde pertenece, y no financiar otras áreas ajenas por completo a la población de la tercera y cuarta edad. Hemos visto cantidad de veces como se transfería dinero a otras dependencias en perjuicio absoluto de nuestros mayores. Esto no puede ni debe ocurrir más. Por otro lado, la situación actual de Pami y Anses es y seguirá siendo crítica si este gobierno no cambia el rumbo a nivel laboral." "Hugo es una persona que conoce de gestión pública, ha estado a cargo del PAMI local, un organismo fundamental en la tarea social del Estado y es un profesional reconocido en nuestra ciudad. Es un honor que nos esté acompañando en la lista de concejales. Conformamos un gran grupo de gente capacitada que sabe lo que hay que hacer, conocemos los problemas de la gente porque estamos día a día al lado del vecino, no somos improvisados", consideró Ghione.

