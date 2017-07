Mismos problemas, mismos errores…

P U B L I C







Tomás Buzzi

En la columna de la semana pasada hice referencia a que mucha gente me contaba que desde el año 2001 no se vivía esta ola de desocupación y protestas en el polo industrial Záarate-Campana. Para ilustrarme aún más y poder corroborar si es cierto que existe hoy una analogía con lo ocurrido en 2001, recurrí inocentemente a las tapas de los diarios de la época. Entonces es ahí donde descubrí que en el 2001 "no" estábamos mal. Estábamos "blindados" financieramente. En las tapas del diario Clarín y Nación comprobé que vivíamos en total armonía, con una economía fuerte, pujante y próspera. Al cumplir su primer año la Alianza, De La Rúa ocupaba la tapa de Clarín diciendo "La gente critica pero comprende". Es más: en la misma tapa, el diario promete un crecimiento del 5% del PBI, una locura en términos económicos (que lamentablemente no sucedió). La "Alianza Cambiemos" seis meses antes del cierre 2016 ya veía brotes verdes. Hoy, julio 2017, esto debe ser el Amazonas, pero se ve que algún árbol me debe estar tapando la selva productiva… No sé, ¿cómo lo ves vos? Otra perlita que encontré fue del 29 de julio de 2001, cinco meses antes del helicóptero. Clarín expresa: "El FMI daría un apoyo contundente a la Argentina en el caso de que se apruebe el paquete de "déficit fiscal cero" (que fue aprobado). Horst Köhler, titular del organismo, se comprometió con el Gobierno argentino a emitir en forma inmediata un comunicado político que pondere el esfuerzo del ajuste y el efecto de la aprobación de la propuesta que establece rebaja de sueldos y jubilaciones." Sí, leíste bien: no hablan de crecer, hablan de bajar sueldos y jubilaciones. Posterior a esto los medios bajaban una andanada de adulaciones a De La Rúa y su equipo económico, por tan noble tarea. Si bien no puedo ser un buen testigo para comparar 2001 con este 2017, por la sencilla razón que yo tan sólo tenía 5 años en aquellas épocas, hoy creo que el paraguas periodístico es similar y la receta es la misma, aunque gracias a Dios lejos de aquella situación social aún. Eso sí: me causa un poco de alarma observar que otra vez somos felicitados por el FMI y el enamoramiento de los medios hegemónicos de comunicación con el Gobierno. Y no es broma lo de hegemónicos: ¿registraste que Clarín no sólo se quedó con Nextel, sino que ahora se fusiona con Telecom? En lo personal, prefiero a esos medios enojados, porque significa que los trabajadores están adquiriendo derechos y ganando la pulseada. Esta fue una semana muy triste y no cabe agregar mucho a la represión de los trabajadores de turno, fueron los de Pepsico, antes los docentes y mañana (ojala no) pero alguien estará en la fila. El modelo Neoliberal es así, tal cual como sucede en nuestras caras. Se sostiene en tres pilares fundamentales: Apoyo financiero exterior a tasas pornográficas (tenés que pedir mucha plata para que les cierre el negocio), apoyo de los medios hegemónicos (que nada hacen gratarola y la única causa que defienden es la suya) y mano dura de las fuerzas de seguridad. En los ’70, a este formato se lo definía como "reorganización nacional". Los hijos y nietos de aquellos, ahora prometieron "la revolución de la alegría" y están cumpliendo. El tema es que nunca aclararon que hablaban de la alegría de ellos y de los fondos buitre que se están haciendo otro festival financiero, ahora con las Lebacs. A propósito: ¿Ya te convertiste en un atleta de las 3 de la tarde? Y si te vas a dar un permitido, no olvides incluir en tu menú unas buenas papafritas fabricadas en Chile.

Mismos problemas, mismos errores…

Por Tomás Buzzi

