La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jul/2017 El modelo a seguir

Por Mario Valiente









Mario Valiente

El 13 de junio, en Tigre, luego de 18 meses de tener a cargo la seguridad de más de 16 millones de bonaerenses y en presencia del propio Sergio Massa, el Ministro del área de la Gobernadora Vidal, Cristian Ritondo, dijo: "Tigre es un ejemplo para seguir de parte de los municipios por la inversión que hace en seguridad". La definición dada, no era otra cosa que reconocer el éxito del trabajo en la protección de los vecinos, sino también los recursos y los sistemas instrumentados para esa tarea. En definitiva, Ritondo dijo: en seguridad, habría que hacer lo que se hace en Tigre. El 21 de junio Massa presenta en San Martín "Alerta Buenos Aires", un sistema de alarma anti pánico para celulares, que con varios años de experiencia ya utilizan más de 60 mil hogares tigrenses y que piensa llevar a todos los distritos de la provincia para instrumentar como alertas locales, financiados con dinero de campaña electoral de su fuerza política. El 05 de julio Massa presenta en Campana dicho sistema de alerta, que como en el resto de los distritos, se pasa a llamar por su nombre local, o sea "Alerta Campana". El 9 de julio, por gacetilla de prensa, la Municipalidad de Campana, anuncia que está a punto de lanzar un sistema similar al anunciado por Massa, pero mejor, que está siendo desarrollado localmente y que se va a tener el mismo nombre. O sea, habiendo una experiencia exitosa de 4 años en Tigre, ya tomada por otros municipios. Con 18 meses de gobierno y a 4 días de la llegada a la ciudad de un "Alerta Campana" UNO, el municipio anuncia un "Alerta Campana" DOS, que todavía está en "etapa de prueba" y que para su desarrollo "se utilizan recursos humanos y financieros municipales". Argumentando luego, que su decisión va en línea con el lanzamiento de "Provincia Seguridad", hecho a posterior por la gobernadora Vidal (miércoles 12 de julio), el municipio justifica una App que es diferente a la de provincia, cuyo objeto principal es hacer denuncias sin ir a la comisaria y que sin rubor y acertadamente, fue tomada de una exitosa experiencia Colombiana de la ciudad de Medellín. Sin analizar los pro y los contra de las "Alertas Campana 1 y 2", que lo haremos en la siguiente nota, lastima las mezquindades de la política y sus consecuencias. De qué manera, en temas que son de sumo interés público, como la "Seguridad y Prevención", la política dos por tres mete la cola. A tal punto que en vez de articular ideas y esfuerzos en herramientas para combatir el delito, se confronta en las mismas, hasta llegar al borde de lo insólito. Vos podes copiar, imitar, tomar o lo que sea, de algo bueno y probado, pero lo que no podes es hacerlo como si fuera tuyo y llamarlo de la misma manera delante de las narices del modelo original. La política de Seguridad y Prevención Ciudadana del Intendente Abella y de su Secretario Abel Milano, era casi impecable y no se merecía una mancha de las miserias electorales. En política se puede volver atrás de muchas cosas inexplicables y de lo extravagante que mueve a risa, quizás también. El 13 de junio, el ministro de Vidal, no solo dijo que Tigre (Massa) era el "Modelo a seguir en seguridad" dijo también algo mucho más importante: "tenemos el compromiso de dar una lucha frontal contra el narcotráfico y el delito y en eso no hay miradas partidarias ni divisiones ideológicas que nos separen". Quizás se olvidó decir o hacer la salvedad, "que eso no sería así en campaña electoral y menos en el Rincón de Campana". Mario Valiente - FM Futuro 93.1 - Programa La Agenda

