Hola, buen domingo, especial para aquellos que tienen niños en las familias ya que han comenzado las vacaciones de invierno y las rutinas cambian por estos quince días, donde los mas pequeños pasan a tener cierto protagonismo y a demandar mas atención recreativa de lo habitual. Pero no solo para los peques son importantes estos días de vacaciones, sino también para nuestros adultos mayores y el grupo de personas con discapacidad que mañana inician una nueva temporada de Colonia Municipal, que se lleva adelante en el Club Ciudad de Campana, con la coordinación de la Dirección de Deportes Municipal. Para nosotros un placer y un nuevo desafió, ya que con estos colonos se trabaja de manera inclusiva, llevando adelante jornadas deportivas y recreativas que mas allá de lo curricular o proyectado, son enriquecedoras desde las experiencias de vida. Tienen una energía contagiosa, que ponen a prueba todos los días a nuestros profes que coordinan y trabajan con estos grupos, seguramente mañana cuando pase a saludarlos, podré compartir con ellos momentos de charlas, en las cuales me hacen reclamos de atención pero también reconocimientos de todo lo bueno que el equipo les brinda día a día en cada una de las actividades que realizamos con ellos. La verdad que estas vacaciones serán muy diferentes para muchas familias de nuestra ciudad, porque desde la secretaria de Cultura, Educación y Turismo se ha trabajado mucho para tener una oferta cultural y recreativa única, dos grandes artistas campanenses expondrán sus obras en cartelera durante estas semanas, la primera Hernan Casanova con Alicia en el País de las Maravillas y la segunda, Gustavo Dappiano con Aladin. Sumado a esto, la propuesta del cine a través del gobierno de la Provincia de buenos Aires con varias funciones diarias de distintas películas infantiles que se proyectaran en el salón cultural del Club Ciudad. Y ya que hablamos de los programas que podemos disfrutar, nada mas tentador que el de Turismo Grande, un programa que pone en marcha la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, por intermedio del I.P.S. (Instituto de Previsión Social) en el cual mas de dos millones de jubilados y pensionados de nuestra provincia podrán disfrutar de forma gratuita de mini vacaciones en distintos puntos de nuestro País, siendo uno de los municipios el de Campana, con la posibilidad de poder llevar a nuestros vecinos durante cuatro días a pasear a la provincia de Córdoba. Realmente me siento muy feliz de poder tener la posibilidad de escribir este tipo de columnas y de no quedarme en la mera critica de aquellas cosas que tarde o temprano se irán realizando, solo que a veces el tiempo no permite poder ejecutar todas las obras y actividades que uno desea o planifica, como vengo transmitiendo desde hace varios meses cada domingo, estamos haciendo muchas cosas, las cosas que hay que hacer, pero también sabemos que queda mucho mas por construir juntos y en ese camino estamos, solo necesitamos mas tiempo para seguir transitándolo, gracias por permitirme estar siempre cerca de Uds. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini / rominabuzzini@yahoo.com.ar / Twitter: rominabuzzini #TimbreoNacional #CambiemosJuntos pic.twitter.com/LqH395AqCd — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 15 de julio de 2017 #Ahora arranca timbreo nacional en Campana #CambiandoJuntos pic.twitter.com/5h3VqkKtrz — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 15 de julio de 2017 #Ahora selfie de candidatos #Cambiemos @SebaAbella @SergioDRoses @hcdmarina pic.twitter.com/VYyPSthRtw — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 14 de julio de 2017

16 de Julio de 2017:

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

