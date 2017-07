La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jul/2017 Parte I:

¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social y Sustentable?

El fundamento de la Economía Social es ciertamente el concepto con mayor antigüedad. La primera aparición de dicho concepto como tal en estudios económicos se remonta al siglo XIX. Fueron autores de renombre, tales como John Stuart Mill (filósofo, político y economista inglés de origen escocés )y Leon Walras, (el fundador de la economía matemática) los que apodaron con tal término a las innovadoras organizaciones que se iban creando como respuesta a los nuevos problemas sociales que la incipiente sociedad capitalista generaba. Pero más allá de ser un instrumento para la denominación, Walras consideraba a la Economía Social como parte sustancial de la Ciencia Económica, como disciplina económica para la cual la justicia social era un objetivo ineludible de la actividad económica. Creada pues, con esta doble óptica, de considerar por un lado ciertas consecuciones sociales como inherentes a la misión económica (igualdad social, democracia industrial, etc.) y de identificar a las nuevas organizaciones que con tales objetivos iban gestándose, la Economía Social decimonónica aglutinaba en su seno principalmente a tres entidades: cooperativas, mutualidades y asociaciones. Y esas tres organizaciones han sido tradicionalmente las consideradas como el núcleo duro de la Economía Social. En el transcurso de su particular historia, la Economía Social ha pasado por épocas con una importante presencia social y por otras con menos relevancia. No es el objeto de este charla hacer un análisis detallado del mismo., pero sin embargo, cabe destacar que es a partir de los años 70 del pasado siglo, vuelve a resurgir la Economía Social de manera generalizada en distintos países. La llegada de la crisis económica de los 70 marcó un hito importante para la Economía Social Europea. Los cambios operados en el escenario económico internacional condujeron, entre otras cosas, a una pérdida de capacidad de los Estados nacionales como dinamizadores de la economía y con capacidad de regulación y de generación de empleo. La falta de empleo y el riesgo de exclusión del mercado de trabajo generó dinámicas de autoempleo, de refuerzo de la solidaridad entre los actores económicos, para hacer frente a las nuevas necesidades o aquellas que no podían ser satisfechas, particularmente las de aquellas poblaciones con menos recursos, desarrollando acciones que favorecían el medioambiente, el reciclaje de materiales, con espíritu cooperativo de democratización y responsabilidad. Junto estos procesos, se ha ido produciendo una creciente tercerización de las actividades productivas (servicios vinculados a la salud, a la atención social, a la atención personal y servicios domésticos, etc), la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, la diversificación del perfil de los hogares, el avance de la actividad femenina o el aumento de desigualdades generado por el proceso de mundialización neoliberal. En este contexto, aparecen diferentes tipos de organizaciones que adoptan formas jurídicas y organizativas múltiples (en gran medida dependientes de la opciones legales existentes en cada país) que no tienen porqué coincidir con las formas clásicas de la economía social, pero que en gran medida recuperan su sentido democrático donde se iniciaba la apertura de múltiples caminos a la investigación y al pensamiento que llegaba hasta las utopías. Este amplio sector de empresas y organizaciones desarrolla su actividad entre la economía pública y la economía capitalista tradicional, aunque a veces no es fácil establecer los límites precisos para definirlas de una u otra forma. Habitualmente combinan en su seno múltiples recursos mercantiles y no mercantiles que van desde donaciones filantrópicas, subvenciones del estado, e ingresos mercantiles, hasta el trabajo voluntario y remunerado. La economía social o economía social y solidaria es un sector de la economía que estaría a medio camino entre el sector privado y el sector público. Conocido también como tercer sector, incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas, mutuas Sociedades Laborales o mutualidad y micro emprendimientos asociativos. Cabe mencionar que la "Economía Social" no debe confundirse con el programa de "Economía Social de Mercado", el cual fue aplicado en la Alemania Federal de la posguerra. La "Economía Social" es una lógica micro, mientras que la "Economía Social de Mercado" parte de políticas de ordenamientos y de proceso. Continuará...

