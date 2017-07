La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jul/2017 Escuela Normal; Caminando Hacia Los 100:

Composición, tema ”Mi Escuela”

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC





Inicié el colegio primario en el edificio frente a la plaza Dr Eduardo Costa. A los 8 años más o menos , mi mamá me llevó a un lugar amplio e importante que estaba en plena construcción. Después me enteré que era el nuevo edificio de la Normal. La empresa que lo tenía a su cargo, cordobesa para más datos , había tenido serios problemas , abandonándolo. Y fue entonces que las autoridades del momento, le preguntaron a mi abuelo, Santos Sacchi , un típico albañil de la época , a los que llamaban constructores, si se animaba a terminarlo. Lo ubicaron al frente de una cuadrilla , ocupando el cargo de una suerte de capataz general. Suena aún en mis oídos , cuando la voz del Nono , en un particular castellano, donde el acento italiano se mantenía a pesar de los años de América, mientras de la mano me llevaba entre las paredes sin revocar, con premonitoria emoción me dijo : " ma Usté , va a estudiare en esta escuela ". En ella terminé el primario, hice el secundario y mis hijos también cursaron el secundario. Fue su ultima obra antes de jubilarse . Cuarto grado lo comencé en el nuevo establecimiento. A la mañana iban los mas grandes, ( de 1º a 5º año ) y a la tarde los chicos del primer nivel, que ocupaban solo la planta baja : sobraban aulas en aquellos tiempos . Ir al colegio significaba separarse del centro, parecía que estaba muy lejos … mas lejos que ahora. Cuando llovía , cuantas recomendaciones de tener cuidado con el peligroso zanjón. En mi memoria olfativa . el perfume de la cera y la imagen del orden que los viernes a la tarde los cuatro miembros del Personal de Limpieza derramaba aún persiste. Todo brillaba… ¡ que linda era mi escuela! De pantalones cortos empecé 1º año. Los frios matinales del invierno apresuraron los "largos" , a los que me aferré , porque me hacían mas grande. Envueltos en tapados, sobretodos y bufandas de lana nos instalábamos en la destemplada aula con el alboroto propio de nuestra edad y sin importarnos que no había estufas… A nuestros Padres tampoco les alarmaba tal situación , por el contrario , la preocupación de Ellos era que nos portáramos bien, y estudiáramos , haciendo caso a nuestros Profesores. Si eso no ocurría y la Dirección se quejaba de nuestra conducta , asi dudaran quien tenia la razón , nuestros progenitores se solidarizaban con la escuela. Viéndolo a la distancia, ¡que sabios fueron! , como ayudaron a poner limites a jóvenes que se estaban educando ; después de todo, tan mal no nos fue … Como no teníamos un emblema representativo se realizó un concurso entre los alumnos. Lo ganó un compañero de bachiller, Luis Maria Fernandez, que era simpatizante del Club San Lorenzo de Almagro. Por eso los colores de nuestro escudo son rojo y azul. Nuestra promoción , compuesta por dos cursos de magisterio y uno de bachiller fue la primera que organizó un viaje de fin de curso. La tarea nos llevó mas de dos años , hicimos rifas, fiestas bailes… en verdad no fuimos muy originales , pero eso si fuimos los primeros Despues se generalizó la costumbre de ir a Bariloche. Cordoba fue nuestro destino y en tren. Este paseo que hicimos, afianzó nuestra relación grupal … la amistad entre nosotros se fortaleció con lazos insolubles . Una exageración de esto la constituyó una pareja, Cristina y Horacio , que se terminaron casando. Pasar frente a la escuela implica recordar , vivir emocionalmente hechos acontecidos en nuestra pubertad y que el tiempo se encargó de conservar. Hoy una euforia de colores y arreglos engalanan su fachada. Los preparativos para el próximo centenario lo vemos con nuestros ojos y lo sentimos en nuestra piel. Gente joven , entusiasta e identificados con el futuro realizan el esfuerzo. Seria mentira decir "que todo tiempo pasado fue mejor"; solamente fue distinto. Muchos años , 57 , han pasado desde que terminamos y cuesta entender los hechos mundiales que hemos vivido …El hombre llegó a la luna, implantó el corazón, inventó la computadora y nos sorprende todos los días con nuevas aplicaciones telefónicas. No obstante , los códigos incorporados en nuestra juventud en el colegio se mantienen vigentes . Responsabilidad , estudio , trabajo , respeto , disciplina , son valores que auténticos docentes comprometidos nos inculcaron con afecto. En setiembre muchos que tuvimos la dicha de ir a la Normal nos juntaremos para festejar el cumpleaños ; seguramente un coro de sensibilizados ex alumnos cantaremos las estrofas de letras aprendidas en la niñez , contaremos alguna travesura de inocente picardia con cierto orgullo y a cierta hora un tradicional brindis nos unificará . Los que ya no están estarán presentes en un angustioso recuerdo y al chocar las copas formularemos los mejores augurios y deseos. En ese momento solo murmuraré . . . ¡ Gracias Escuela ! Eduardo G. Russell. Promoción 1960 Ya falta poco para el 16 de septiembre… ¿Reservaste la entrada para la cena del reencuentro? Quedan pocos lugares!

