La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jul/2017 Ayurveda y Salud:

Viveres!

Por Bioqca. Mónica A. Rímoli











Imagen ilustrativa, selección del editor. "Viveres" significa "alimentos vivos", alimentos frescos, aquellos que se pudren y descomponen porque tienen sus enzimas activas y su contenido de prana (energía vital) intacto.. La semana pasada leo en los diarios que: "usarán radiación en verduras, carnes y frutas para que duren hasta un año sin refrigerar. Una reforma del Código Alimentario habilitará una generación de alimentos "larga vida". Los productores quedarán habilitados para usar tecnología nuclear! como método de conservación. Esto es exponer alimentos a dosis de rayos gamma! Esto solo se practica en 32 países (en el mundo hay mas de 190). Argentina será el 33. Los productos (ya no son alimentos...) deberán llevar un rótulo que los identifique. Para el Ayurveda, un alimento irradiado está desvitalizado, desprovisto de Prana y carente de actividad enzimática. Las enzimas son la "chispa culinaria de la Vida" (con mayúsculas). Que la carne se pudra o que una papa eche brotes se debe a la actividad enzimática propia de los seres vivos. Los insectos y bacterias no atacan jamás una manzana o un churrasco irradiado porque tales alimentos no son aptos para consumo; están DESVITALIZADOS. Pero a la industria alimentaria eso no le preocupa, sabe que las mayorías saben poco de nutrición. Bioqca. Mónica A. Rímoli Postgrado Ayurveda



