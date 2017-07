El relato dice que fue un triste día de mayo del 2003, cuando "El viejo de la montaña" se desprendió y se deslizó por la ladera. Esta silueta de 12 metros del rostro de un anciano, esculpida por la naturaleza en una cadena montañosa de Estados Unidos, había sido durante mucho tiempo una atracción para los turistas, una presencia sólida para los habitantes del lugar y el emblema oficial del lugar donde se encontraba. Nathaniel Hawthorne se refirió a ese sitio en su cuento titulado "El gran rostro de piedra". Algunos residentes de los alrededores quedaron desolados cuando se desmoronó. Una mujer declaró: Crecí pensando que alguien me cuidaba. Ahora me siento más desprotegida. Y así otros. A veces, una presencia confiable desaparece, algo o alguien de lo cual hemos dependido no está más, y nuestra vida se estremece. Tal vez sea la pérdida de un ser querido, de un trabajo o de la salud. Esa pérdida nos hace sentir inestables. Incluso, es probable que pensemos que Dios ya no está cuidándonos. Sin embargo, dice La Biblia que; "los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos" (Salmo 34:15); y "cercano está el Señor a los quebrantados de corazón" (Salmo 34:18). Él es la Roca, de cuya presencia podemos depender siempre (Deuteronomio 32:4). La presencia de Dios es real. Él está cuidándonos permanentemente. Es una roca sólida. La pregunta no es dónde está Dios, sino dónde no está. ¿Lo crees? Si lo decides, Dios puede ser tu roca de salvación, lo dice el mismo apóstol Pedro en (Hechos 4:11-12) Este Jesús es a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: "La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal". ¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. "Jesús", solo Jesús. ¡Síguelo!, no te arrepentirás. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Roca Sólida"

Por Mirta Dappiano

