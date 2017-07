La Zumba se suma a las escuelas deportivas gratuitas que brinda el Municipio

Esta divertida propuesta llega al club Plaza Italia y los barrios Las Praderas y San Cayetano a través de la Dirección de Deportes. La popular y divertida Zumba se suma a las escuelas que impulsa la Dirección de Deportes del Municipio. Vecinos, pero sobre todo vecinas, de todas las edades ya disfrutan de las clases gratuitas en distintos puntos de la ciudad a cargo de las profesoras Liliana Duarte y Pamela Chávez. Puntualmente, según informaron desde la Dirección de Deportes, las clases se dictan los días martes y jueves, de 17.30 a 18.30, en el Club Plaza Italia; los miércoles y viernes, de 14 a 15, en la sociedad de fomento de San Cayetano; y los lunes y jueves, de 16 a 17, en la sociedad de fomento de Las Praderas. Las clases son abiertas y gratuitas. Por ello, la invitación se extiende a todas las personas que quieran disfrutar de una hora a puro ritmo. Solo se solicita concurrir con ropa y calzado cómodos en los lugares donde se realiza la actividad. "En el caso de San Cayetano, empezamos con 15 chicas y hoy ya tenemos alrededor de 60 alumnas", contaron las profesoras a cargo de la actividad, e invitaron a sumarse a todas las chicas de Campana con ganas de hacer algo y divertirse. "No es necesario que se inscriban, pueden acercarse directamente a cualquiera de las tres sedes", aclararon. Y señalaron que "hay mucha gente a la que no le gusta hacer gimnasia y toma la Zumba como un divertimento, una terapia, y a la vez están haciendo ejercicio y quemando entre 600 y 800 calorías por clase." "Este año, desde la Secretar ía de Desarrollo Social tratamos de innovar con distintas escuelas deportivas no convencionales. La zumba está muy de moda y es un ritmo con el que, sin darnos cuenta, podemos ejercitar mucho", enfatizó la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Romina Buzzini. "Tratamos de aggiornar el deporte a la realidad social. Nuestro objetivo es acercar cada vez más a los chicos y a los vecinos al deporte y sacarlos del ocio y que sea una manera de combatir algunos flagelos que sufre sobre todo la adolescencia", destacó la funcionaria. El presidente del HCD, Sergio Roses, hizo hincapié en que "además de obras de infraestructura, también es importante llevar distintas actividades que le den vida al barrio." Y se mostró convencido de que es "fundamental" promover este tipo de propuestas porque así se impulsan hábitos de vida saludables entre los vecinos.

