Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando otra fecha de su campeonato en este fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña. Televisa Fox Sport. UTILIZAN: Con el rolo ya terminado y puesto a disposición de los pilotos de karting Marcelo Lopez en el Taller ubicado en e l Barrio Lubo tiene trabajo para entretenerse. Categorías del interior de la provincia de Bs As. utilizan sus servicios. DECIDIR: Solamente decidió volver este año como piloto invitado y por esto se lo ve a "Carly" Bava en diferentes autos de distintas categorías a lo largo del año correr. Asegura que aún no están dados los presupuestos para hacer una temporada. PROYECTO: Igual tiene un proyecto para el año próximo que lo va evaluando de a poco con su equipo. Quiere armar algo interesante para pelear por cosas importantes y Carly Bava ya tiene apalabrado a una estructura que conoce aunque nunca corrió con ellos. TC 2000: La categoría está visitando durante este fin de semana el autódromo capitalino donde está desarrollando otea carrera del presente campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". CONTENTOS: En el equipo están muy contentos con el buen momento que viene atravesando en la categoría de los chasis del Regional el zarateño Sergio Yacobone que sigue sumando para el campeonato con la motorización de Tártara. MOLESTO: Cuentan que Conti está un poco molesto con la exposición pública desde que decidió correr y el robusto piloto no entendió que entre sponsor y seguidores quieren verlo en actividad. En definitiva es el precio que se paga por el precio de la fama Gonzalo. ESPECIAL: En realidad es un equipo especial el de Conti, tiene como piloto de prueba a Silvestre Gallo en estética y pintura Adrian Chiorazzo, en el chasis trabajan Leonardo Dominguez y Adriano Zarantonello, planta impulsora el propio Gonza, así presentado no deja de ser un combo interesante. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país llega con sus dos clases al autódromo de Terma de Rio Hondo este fin de semana. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". PODIO: El que obtuvo Nicolás Brugognone en su especialidad de karting dentro de la categoría Kart Plus en la última fecha con un segundo puesto en el kartódromo de Zárate con la motorización de Alfonso y los consejos de papá Fernando. TUERCA: A propósito de Fernando el muchacho se sigue mostrando muy tuerca dado que los martes está en la cena de Raina, los miércoles en la cena de Alfonso y así continúa el ex piloto de Alma. Como se lee lleva una vida agitada. RETIRAR: Los trabajos siguen en el auto del TC 1100 a tal punto que en el taller ya no hay nada por hacer. El tema es que el piloto ahora debe retirar el auto pero no aparece ni a verlo por casualidad. PROKART: Esta especialidad del karting está visitando el kartódromo de Ciudad Evita durante este fin de semana con todas sus clases y otro parque interesante de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SABER: Los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino en una nota hicieron saber que no tienen ninguna relación deportiva e institucional con los organizadores de la llegada de la categoría Rally Federal con su carrera a nuestra ciudad. NUMEROS: Si los números cierran Ivan Queipo estaría este fin de semana en la categoría Prokart encarando esta fecha del campeonato de karting. AMIGOS FIAT: La monomarca llega una vez más al autódromo capitalino con su habitual parque de autos. Utilizarán el trazado número cinco donde desde las 16 horas estarán desarrollando su final. GALARDON: Días atrás anunció quienes son los ganadores de la Orden de la Campana y Juan Carlos Rizzo recibirá tal galardón en un acto justo y sin discusión para alguien que dedicó parte de su vida al automovilismo. Felicitaciones!! CONSTRUIR: Continuando con Juan Carlos Rizzo en su domicilio particular armó y construyó otro que ya está casi terminado que en algún momento todos vamos a conocer. Como se lee no puede con su genio y sigue haciendo lo que tanto le gusta. OCTAVO: Ese fue el puesto que obtuvo en la Clase Tres del turismo Zonal Pista Daniel Vidal en el autódromo capitalino con la atención del auto por parte de Dante Tamburini. ELEGIDO: A propósito del "Chino" Vidal ya quedó confirmado para el festejo de los cien años de la Escuela Normal el disc jockey será nuestro personaje elegido por las chicas-señoras que quieren revivir épocas pasadas. Para esto Don Vidal ya está trabajando y separando los temas. Cambiáme la música! DECIDIR: Luego que el equipo de Mateo Benitez debió retirarse de la categoría Kart Plus se decidió continuar la actividad en la categoría Rotax Bs As. ACTITUD: Quienes tienen a su cargo los destinos del kartódromo de Ciudad Evita están molestos con unos dirigentes de una categoría por casi no tenerlos en cuenta en esta temporada y hasta sorprendidos por tal actitud. PROBLEMA: Todo parecía demasiado fácil para Villaverde, el auto para correr el Rally Federal está, los presupuestos también, pero apareció el problema del navegante. No le está resultando fácil encontrar quien se anime. Mirá vos! VICTORIA: Tras una carrera con un final bastante confuso en la carrera de karting realizada en Zárate en la categoría Kart Plus la victoria recayó en el piloto de Campana Pablo Clerici que retomó el camino del triunfo con la motorización de Romero y el chasis a cargo de Ruben Guerra. TURISMO PISTA: Con su habitual parque de máquinas la categoría visita el autódromo capitalino con sus tres clases durante este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". REUNION: Próximamente se realizará una reunión entre los dirigentes del Club del Primer Automóvil y sus pares del Club Villa Dálmine donde hay una intención de llevar adelante un encuentro de autos en lugar a designar. TRABAJAR: Se sigue trabajando a pleno en la organización de la cena por los festejos de los ochenta años del Turismo Carretera a desarrollarse en nuestra ciudad organizado por el Club del Primer Automóvil Argentino. DECISION: La decisión la tomaron el piloto en orden conjunta con el motorista y seguirán trabajando en el Fiat Uno de la Clase Dos de Alma y así Maximiliano Civitarese estará en la alta competencia en la próxima carrera. TC REGIONAL: La categoría visita el autódromo de La Plata con sus dos clases en este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. FIXTURE: Los dirigentes de la categoría MX del Norte Bs As de motocross enduro confirmaron las dos próximas carreras del presente fixture a saber 20 de agosto navarro y 17 de setiembre Zárate. PUNTOS: Sigue en un buen momento Miqueas Taborda en su transitar por el karting viene de sumar púntos importantes y de repetir podio donde en el equipo están todos contentos hasta que aparece el asado de Don Taborda y se preeparan las ciencias, martillos y afines. TC BONAERENSE: La categoría visita el autódromo de Roque Pérez durante este fin de semana con su parque de autos donde desde las diez de la mañana arrancan con la clasificación. Participa el campanense Juan Pablo Galliano. SERA CIERTO?: Que se terminó la relación entre piloto y su chasista tras la última carrera de Alma?

