Descenso: la caída de Crucero puso a salvo a Villa Dálmine El domingo, el Violeta cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia y sumó su tercera derrota consecutiva del campeonato y su segunda en fila como local. En esta condición, acumula cuatro juegos sin convertir goles y sólo ha obtenido cinco puntos en sus últimas nueve presentaciones. Cuando parecía que Villa Dálmine había logrado torcer el rumbo de un 2017 que lo trataba muy mal en el Nacional B, otra vez volvió a hundirse en sus limitaciones y en resultados negativos que están coronando de la peor manera el cierre de la temporada Violeta. El domingo, Independiente Rivadavia de Mendoza le brindó un nuevo cachetazo en Campana al ganarle 2-0 y privarlo de poder consumar ante su gente el objetivo de la permanencia en la divisional (necesitaba un empate para ello). Así, en vez de retirarse de la cancha con ese "logro" en el bolsillo, los jugadores abandonaron el terreno de juego envueltos en reclamos y reproches y hasta con cruces verbales con varios simpatizantes. Esa escena final es propia del calvario que ha vivido Villa Dálmine en Campana durante este 2017. Es que la debilidad de su localía este año explica también la magra campaña. En 12 presentaciones en Mitre y Puccini apenas cosechó 10 puntos (28% de efectividad), una situación que se acentuó en esta parte final del campeonato, porque en sus últimos 9 juegos como local sólo obtuvo 5 puntos (18%). Y si bien el equipo de Felipe De la Riva no se ha caracterizado por su capacidad ofensiva, ya es preocupante la racha sin convertir goles en Campana: acumula cuatro partidos y más de 400 minutos sin festejar un tanto como local (desde aquel grito de Pablo Burzio a los 42 del primer tiempo frente a Atlético Paraná, gracias a un grosero error del arquero Yair Bonnín). Números que explican las pésimas estadísticas con las que el Violeta está despidiendo la temporada. Su próxima parada, última como visitante, será el sábado en Tandil frente a Santamarina. Luego recibirá a Flandria para ponerle punto final a este calvario que ha sido el campeonato 2016/17 y, también, al que ha significado la localía este año. EL PARTIDO Para recibir a Independiente Rivadavia, Villa Dálmine salió con dos cambios respecto al once titular que presentó en Corrientes y ambos fueron en defensa: Juan Alsina retornó al lateral derecho en lugar de Federico Acosta, mientras que Luciano Recalde fue el segundo marcador central ante las molestias físicas de Rubén Zamponi. Y el inicio del Violeta fue bueno. Incluso, al minuto de juego, Pablo Burzio quedó de cara al arquero Cristian Aracena, pero falló en la definición (intentó una "emboquillada" y se quedó a mitad de camino), molestado por el contacto que le propuso Yeimar Gómez Andrada en una jugada en la que todos reclamaron penal. Con un interesante despliegue de Federico Recalde y volcando el juego sobre la derecha, el equipo de nuestra ciudad se mostraba más incisivo que la Lepra mendocina. Además, Cérica y Burzio jugaban sobre los centrales rivales, quienes se mostraban con dudas en el arranque del partido. Un remate cruzado de Fede Recalde que se fue cerca del ángulo derecho de Aracena; un disparo idéntico de Burzio que obligó al arquero a revolcarse para enviar el balón al córner; y un cabezazo de Cérica que anticipó un tiro de esquina en el primer palo fueron las situaciones que generó el Violeta en los primeros 25 minutos y que evidenciaban el mejor andar de equipo de Felipe De la Riva. Sin embargo, lo dicho: Villa Dálmine no acostumbra a disponer de muchas oportunidades de gol y si, encima, no convierte las que genera, todo se le torna muy difícil. Demasiado. Además, de la nada le surgen situaciones que lo llenan de dudas. Mejor dicho: este equipo tiene mucha facilidad para complicarse solo. Y su arco parece estar maldito: esta vez, el juvenil José Castellano no tuvo trabajo prácticamente, pero al rechazar una pelota se contracturó en su cuádriceps derecho y debió completar el encuentro con esa molestia (que podría ser un desgarro / ver aparte). La situación sacó de foco al equipo en el tramo final del primer tiempo y lo mostró al Violeta con un arquero que no podía patear de derecha (su pierna hábil) en el segundo. Igualmente, en el complemento, Castellano siguió sin tener trabajo, aunque Villa Dálmine perdió aquella intensidad de los primeros 25 minutos. Por eso, transcurridos cinco minutos de la segunda mitad, la sensación era una sola: el partido se encaminaba rumbo a un 0-0 que parecía caerle cómodo y redituable a ambos equipos (Independiente Rivadavia también necesitaba sumar para engrosar su promedio). Todo cambió por la mencionada facilidad del Violeta para complicarse solo. Una mala entrega de Fede Recalde le permitió a Villarreal abrir el balón a la izquierda para Diego Cardozo, quien hizo "jueguitos" ante la mirada de Juan Alsina y metió un centro bajo que pasó por delante del propio Alsina, de Coronel y de Falcón hasta encontrar el ingreso solitario de Mauro Cerutti. El jugador de la Lepra punteó el balón ante el apresurado cierre de Luciano Recalde, quien lo embistió cuando la acción ya se había diluido. La torpeza de la acción del defensor y la viveza del delantero para maximizar el contacto le dieron argumentos al árbitro Hernán Mastrángelo para sancionar un dudoso penal que Diego Cardozo transformó en gol con un medido remate a la derecha de Castellano (eligió ese lugar, pero su estirada no alcanzó). En desventaja, la impotencia ofensiva del equipo de De la Riva quedó totalmente en evidencia y a pesar de los ingresos de Favalli, Mazzocchi y Carboni, prácticamente no generó avances de peligro para el arco de Cristian Aracena. En cambio, al también ingresado Luciano Sánchez le alcanzó con tocar una pelota para aumentar la diferencia: en una jugada que se inició tras una pérdida de Favalli, aprovechó un cambió de frente y llegó franco por izquierda para establecer el 2-0 con un remate bajo y seco al primer palo de Castellano. De allí en adelante sólo quedó tiempo para aquel escenario de nervios y reproches hacia el DT y los jugadores que fue parte del final de un encuentro que volvió a mostrar a un Villa Dálmine endeble y sin capacidad de reacción. Apenas a la espera de resultados ajenos que confirmen su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Rubén Zamponi, Jorge Demaio, Diego Núñez, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. INDEPENDIENTE RIVADAVIA (2): Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Yeimar Gómez Andrada, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana; Mauro Cerutti, Fausto Montero, Gustavo González; Lautaro Disanto, Diego Cardozo y Cristian Tarragona. DT: Alfredo Berti. SUPLENTES: Rodrigo Lugo, Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Matías Villarreal, Hernán Gautier, Sergio Sosa e Ignacio Irañeta. GOLES: ST 7m Diego Cardozo -penal- (IR) y 40m Luciano Sánchez (IR). CAMBIOS: PT 43m Villarreal x Disanto (IR). ST 17m Mazzocchi x Figueira (VD); 26m Favalli x Palma (VD); 31m Irañeta x Cerutti (IR); 35m Carboni x Burzio (VD); 38m Sánchez x Cardozo (IR). AMONESTADOS: Burzio, Favalli y L. Recalde (VD); Cardozo (IR). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Hernán Mastrángelo.

EL VIOLETA NO PUEDE EN CASA: LLEVA MÁS DE 400 MINUTOS SIN CONVERTIR GOLES EN MITRE Y PUCCINI.





BURZIO DISPUSO DE OPORTUNIDADES CLARAS EN EL PRIMER TIEMPO. AL MINUTO, NO PUDO LIQUIDAR UN MANO A MANO CON EL ARQUERO. MINUTOS DESPUÉS, EL "1" MENDOCINO SE LUCIÓ AL DESVIAR AL CÓRNER UN BUEN REMATE DEL CORDOBÉS.





TRAS CAER ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA, LOS JUGADORES DE VILLA DÁLMINE DEJAN CABIZBAJOS EL CAMPO DE JUEGO DE MITRE Y PUCCINI. UNA SITUACIÓN QUE SE HA REPETIDO MUCHO EN ESTE 2017. LA LESIÓN DE CASTELLANO Promediaba el primer tiempo cuando, en un despeje largo, José Castellano sintió un pinchazo en el cuádriceps de su pierna derecha. La situación obligó a que el cuerpo médico de Villa Dálmine ingrese al campo de juego para atenderlo. Igualmente, el juvenil que el domingo cumplió 21 años continuó en el partido, aunque ya no volvió a patear con su pierna hábil. Los despejes obligados los hizo con la izquierda y cuando capturó el balón, sacó largo con la mano, mientras que los saques de arco los realizó Luciano Recalde. Al finalizar el encuentro, la presunción indicaba que Castellano se había desgarrado, pero eso recién se confirmará con los resultados de los estudios. En caso de no poder atajar en Tandil, el entrenador Felipe De la Riva deberá recurrir al también juvenil Francisco Mastrángelo (19 años), quien se podría convertir en el quinto arquero que ocupe el arco Violeta en el campeonato luego de Carlos Kletnicki (se fue a México en diciembre), Fernando Otarola (abandonó el plantel en junio para irse al fútbol chileno), Sebastián Blázquez (debió ser intervenido por una lesión en la rodilla) y el propio José Castellano. BURZIO Y FAVALLI, SUSPENDIDOS. Ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el volante Lucas Favalli (que volvió a ser utilizado por el DT después de 10 partidos) y el delantero Pablo Burzio sumaron la quinta tarjeta amarilla del campeonato y no podrán estar el sábado para enfrentar a Santamarina en Tandil por la anteúltima fecha del campeonato. FALCÓN SE MOSTRÓ DOLIDO Y PREOCUPADO El capitán de Villa Dálmine, Horacio Falcón, dialogó con la prensa tras el encuentro y se mostró dolido por la derrota ante Independiente Rivadavia: "La idea es sumar y no poder siquiera empatar nos duele mucho", señaló. "Tuvimos algunas chances para abrir el marcador en el primer tiempo, pero cuando nos llegaron, nos convirtieron y nos quedamos con las manos vacías", explicó respecto al desarrollo del partido. "Hasta el penal estábamos bien, lo teníamos controlado. Incluso en el primer tiempo jugamos bien por momentos y tuvimos la chance más clara en un mano a mano que tuvo Burzio", agregó. En relación a la respuesta de los simpatizantes al final del partido, el Otto comentó: "Entramos en un barullo y la gente se pone nerviosa también. En lo personal, no estoy nervioso, pero sí preocupado por cómo quedamos para el torneo que viene. Nuestra idea no era sumar sólo los puntos que nos falten para salvarnos del descenso, sino sumar la mayor cantidad posible para el torneo que viene". #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en el partido de esta tarde donde cayó por 2-0 frente a @CSIRoficial. pic.twitter.com/BdtjRMOQee — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de julio de 2017 Final del partido en Mitre y Puccini: Villa Dálmine 0 - @CSIRoficial 2 (Cardozo y Sánchez). — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de julio de 2017 Comenzó el partido en Mitre y Puccini, ya juegan Villa Dálmine y @CSIRoficial. #VamosViola. pic.twitter.com/KSDHAvcVlV — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de julio de 2017 #Formación | Los once titulares de Villa Dálmine para el partido de esta tarde frente a @CSIRoficial. #VamosViola. pic.twitter.com/GLoz6aV0WN — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine Encontró en Resultados Ajenos un Motivo para Celebrar

La localía, una tortura para este pobre presente

