El Violeta no pudo asegurar su permanencia el domingo ante Independiente Rivadavia, pero anoche sí pudo respirar tranquilo con la victoria de Juventud Unida sobre el elenco misionero. Después de la victoria sobre Almagro, Villa Dálmine tuvo tres oportunidades para conseguir "el objetivo" en la cancha y por su cuenta. Sin embargo, las derrotas frente a Central Córdoba (SdE), Boca Unidos e Independiente Rivadavia de Mendoza lo mantuvieron en vilo hasta anoche, al menos desde las matemáticas. Recién entonces, con el triunfo de Juventud Unida (G) sobre Crucero del Norte, pudo asegurar la permanencia en el Nacional B. Es que, con esa caída, el elenco misionero ya no podrá alcanzar al Violeta en los Promedios, de la misma manera que tampoco pueden hacerlo ya Atlético Paraná (único descenso confirmado hasta el momento), Douglas Haig y Central Córdoba. Otro equipo que anoche también le escapó al descenso fue Los Andes, aunque el Milrayitas pudo festejarlo en cancha, dado que venció 3-2 como visitante a San Martín (T). El equipo tucumano, Flandria, Estudiantes de San Luis (que hoy se enfrentan en el cierre de la fecha), Independiente Rivadavia, All Boys y Juventud Unida (G) están hoy fuera de la zona roja, pero todavía tienen chances matemáticas de caer en ella. Mientras que Douglas Haig, Central Córdoba y Crucero del Norte son los más complicados con los Promedios y asoman como principales candidatos a acompañar a Atlético Paraná en el descenso (en ese caso, bajarían todos al Federal A). SEGUNDO ASCENSO. En la carrera por el segundo ascenso, Guillermo Brown de Puerto Madryn le sacó ventaja a Chacarita luego de derrotar 1-0 como local a Almagro, dado que el Funebrero no puedo en su estadio como Gimnasia de Jujuy. De esta manera, el equipo patagónico tiene dos puntos más que Chacarita, aunque los de San Martín pueden recuperarse este jueves, cuando completen los 74 minutos que restan del encuentro que tienen pendiente frente a Juventud Unida de Gualeguyachú. RESULTADOS FECHA 44. Brown (A) 0-1 Central Córdoba (SdE); Guillermo Brown 1-0 Almagro; Villa Dálmine 0-2 Independiente Rivadavia; Chacarita 0-0 Gimnasia (J); All Boys 1-0 Ferro Carril Oeste; Instituto 1-0 Nueva Chicago; Atlético Paraná 0-3 Boca Unidos; Douglas Haig 0-0 Santamarina; Crucero del Norte 0-1 Juventud Unida (G); San Martín (T) 2-3 Los Andes. JUEGAN HOY: Estudiantes (SL) vs Flandria. LIBRE: Argentinos Juniors. NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Villa Dálmine Encontró en Resultados Ajenos un Motivo para Celebrar

La localía, una tortura para este pobre presente

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @VilladalmineOK

#NacionalB - 45° Fecha | Lo que viene: Villa Dálmine visitará a @clubsantamarina el sábado desde las 19 horas en Tandil. pic.twitter.com/SX0MMFZv3u — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de julio de 2017

