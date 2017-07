Los problemas de comunicación no sólo traen el virus del aislamiento, sino que en muchos casos generan respuestas vinculares que nos apartan del verdadero intercambio con el otro. Querer decir algo y no poder es tan asustador como perderse en un bosque inhabitado o no poder despertar de una pesadilla. No hablar, ocultar sentimientos o razones que justifiquen el silencio en una relación provoca en quién calla un efecto similar al de una manguera perforada en varios puntos, a la que uno le hizo un nudo en la punta. La presión que obstruye la principal vía de escape, el lenguaje, se cancela y los pequeños orificios que llevan agua a cualquier parte comunican de manera inadecuada todo lo que se quiere expresar. Ese es el mecanismo por el cuál nace la agresividad pasiva. El que la ejerce muchas veces no se da cuenta que el mecanismo que aplica sólo provoca mas desentendimientos. Muchas veces esa manera de comunicar se transforma en un instrumento de manipulación del otro, ya que la victimización del agresivo/pasivo lo pone en rol de víctima permanente. No saber expresar con palabras no sólo complica las cosas, sino que naturaliza relaciones desparejas. El agresivo/pasivo "no quiere ofender", pide disculpas permanentemente, vive apático y melancólico, pero no cambia su ferocidad solapada en el momento de defender sus ideas o territorio. Muchos de ellos ya no participan de las reuniones familiares, se autoexcluyen de los grupos, pero se ocupan de mantener a una víctima cerca, a la que volcarán su disconformidad permanente. Nada los hace felices, aunque sus hijos, pareja o amigos le bailen alrededor. Identificarlos y someterlos a un autoanalisis los hará sentirse descubiertos, no obstante, sólo una profunda toma de conciencia les permitirá desatar el "nudo de la manguera" y dejar que el flujo de vida , la comunicación, fertilice sus relaciones y haga crecer un jardín en dónde todos puedan disfrutar.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

La agresividad pasiva

Por Fabiana Daversa

