Como presidente de la Asociación Amigos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Octavio R. Amadeo de Campana, creemos que debíamos escribir unas breves líneas, después de haber escuchado por televisión al señor intendente municipal del partido de Campana, y referirse sobre el nuevo edificio de la Biblioteca Pública Municipal Dr Octavio R. Amadeo, de continuar y terminar con el proyecto de la obra que se comenzó en la gestión anterior y por diversas causas quedó paralizada hace mas de dos años. (ver edición A.D. marzo de 2014) En muy buena medida vemos y celebramos esta concreción, de terminar la obra del edificio para la biblioteca, esperando que no sólo sea cambiar de lugar la misma, sino hay que modernizarla en función de las demandas que la sociedad necesita para su continuo crecimiento. Que no este relegada a un segundo plano y se vea como un simple reservorio de libros, que esta entidad centenaria finalmente sea preponderante en esta ciudad proyectada al futuro. Nos limitamos a a hacer algunas consideraciones, para quien desee tomarlas, ya sea por este u otro gobierno de turno. Ya que se va a tener nuevo edificio consideramos que se debe informatizar la misma, computarizar a través de un sistema de internet eficiente, para consultas de diversas disciplinas, cambiar el sistema de corrimiento de los libros, ya que el actual esta deteriorado el sistema de rieles, no hacerlo manual, hoy hay sistemas mas sofisticados. Los he visto en bibliotecas de Unión Europea, Chile y en otros lugares de provincias de nuestro país, como la de San Juan capital, que sería bueno se visite para tomar ejemplo de todo lo que se puede incorporar. Que la misma posea una sala de estudios cómoda y silenciosa. Renovar y actualizarse libros del nivel infantil, primario, secundario y sobretodo universitario. Tener una o más salas para reuniones , debidamente planificadas y organizadas, ya que se realizan visitas a la misma y no se debería entorpecer el silencio propio de los lectores . También poder llevar a cabo diversos encuentros de escritores, presentación de libros, o breves espectáculos , como lo hacen en otras instituciones, trabando conjuntamente con Campana Amanecer Literario, Circulo Amigos del Tango, Asociación Israelita, etc, por nombrar algunas. Mejorar el Archivo Histórico y disponer de una sala para el mismo, digitalizar documentos antiguos, disposición de los usuarios de la colección de los periódicos; entregar a los usuarios información y orientación de manera rápida y ágil, poseer una colección de diccionarios, enciclopedias, atlas, manuales, entre otros, de diferentes áreas del conocimiento. Esta es una simple y breve inquietud, para mejorar y brindar a la comunidad un excelente servicio ya que la Biblioteca Pública Municipal Dr Octavio R Amadeo, tendrá este nuevo edificio, y no sea un simple cambio de lugar. RAUL CHULIVER

Carta de Lectores:

Acerca del nuevo edificio de la Biblioteca

Por Raul Chuliver

