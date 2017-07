Ruli Galarza: ”Estamos mal y se va a poner peor”

El precandidato a primer concejal por el Partido Justicialista mostró su preocupación por la cantidad de comercios que cierran en la ciudad y cargó contra la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva que "estanca a la economía de la ciudad". Mañana miércoles lanza oficialmente su lista en el Círculo Italiano. El precandidato a primer concejal por el Partido Justicialista, Raúl "Ruli" Galarza, confirmó a la prensa que mañana miércoles a las 19 en el Círculo Italiano de Güemes 863, el Partido Justicialista realizará el lanzamiento oficial de su lista a concejales y consejeros escolares. En los primeros lugares, Galarza es acompañado por Marisa Chirino (Movimiento Evita), Pablo García (SMATA) y Blanca Águila (Sindicato Municipal). "Trabajamos desde un primer momento por la unidad del Justicialismo. Eso no fue posible, pero somos militantes y nos quedamos a sostener las banderas de Perón y Evita. Por algo la coalición Cambiemos ganó las elecciones. La gente pidió una renovación del Justicialismo y ahora vemos que se dio de forma natura", explicó Galarzal. "Nosotros no militamos para tapar o negar errores de la gestión anterior. La crisis no empezó con Macri, en todo caso lo que hizo Cambiemos fue profundizarla", agregó el primer candidato a concejal del Frente Justicialista. Galarza se mostró preocupado por la actual coyuntura económica y la creciente pérdida de fuentes de trabajo. "No hay signos de recuperación. Estamos mal y se va a poner peor. Los comerciantes locales sabemos cómo ha caído el consumo en Campana, el famoso segundo semestre nunca llegó. Y la mejor prueba de ello fueron las colas en los supermercados de Campana para acceder al descuento del 50% ofrecido por el Banco Provincia. Gente que no está tan mal, porque todavía no se cayó del sistema y está bancarizada, pero sin embargo no dudó en hacer colas de hasta una hora para ahorrarse $1500.- en el mejor de los casos". El candidato por el justicialismo también comentó que la crisis se nota en Campana "no sólo por la creciente ola de despidos en las fábricas de la región. También la vemos en la cantidad de negocios que bajan sus persianas y prefieren poner el poco capital que les queda a trabajar en la bicicleta financiera, mientras que eso no se compensa con la poca cantidad de aperturas de nuevos comercios o emprendimientos. Se ve a simple vista. Y esto, además de las pésimas condiciones macroeconómicas, está potenciado por una Ordenanza Fiscal e Impositiva que no sólo fue calcada de la de Vicente López, donde gobierna el verdadero jefe el Secretario de Hacienda Ibarra. Además, desalienta cualquier nuevo emprendimiento y estanca la economía de la ciudad. Esto jamás hubiese pasado si Cambiemos y Cazador no tuviesen la mayoría automática en el Concejo Deliberante de Campana. Necesitamos que los vecinos nos apoyen en estas nuevas elecciones para modificar esa mayoría que no dialoga ni escucha. Pero no para poner palos en la rueda. Queremos llegar al Concejo Deliberante para aportarle racionalidad a una gestión municipal que no comprende la dinámica de la ciudad porque, además, la mayoría de sus principales funcionarios no sólo son de afuera: ni siquiera tienen su domicilio en Campana", concluyó.

Ruli Galarza: ”Estamos mal y se va a poner peor”

