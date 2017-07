La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/jul/2017 La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón para las Primarias de agosto







Ya se puede consultar el lugar de votación. También está disponible un sitio para saber si uno está o no afiliado a algún partido político. La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón electoral 2017 para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, y para los comicios generales que se realizarán el domingo 22 de octubre, informó en su página web. Así, los votantes ya pueden consultar su lugar de votación en el sitio web www.padron.gob.ar. La campaña electoral para las PASO que definirán los candidatos que competirán en las elecciones legislativas de octubre próximo ya comenzó el pasado viernes en todo el país, con actos de los diferentes espacios políticos. Según establece el cronograma electoral, también serán designadas las autoridades de mesa, y se completará el período para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas. En sintonía con el mapa proselitista dejarán sus cargos en el gobierno nacional los ministros de Educación y Defensa, Esteban Bullrich y Julio Martínez, respectivamente, y el titular de la Unidad Plan Belgrano, José Cano, quienes se abocarán a sus actividades de precandidatos. Con dicho panorama, la próxima fecha del cronograma electoral es el 24 de este mes comenzarán las emisiones proselitistas en los medios de comunicación audiovisual. ¿AFILIADO? El Padrón Electoral puede arrojar más de una sorpresa al votante, porque a la hora de consultar dónde sufraga, otro dato podría salir a la luz: si está afiliado a un partido político y no lo sabe, una situación que ha tomado por sorpresa a muchos ciudadanos. De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, en la Argentina hay 32.821.697 electores y, de ellos, ocho millones están afiliados a algún partido. Es decir: el 25 por ciento, de acuerdo con información del Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos. Dicho de otra forma: de cada cuatro votantes, uno está afiliado a un partido político, con la salvedad que en algunos casos no lo sabe y fue inscripto sin su consentimiento. Para constatar si uno está o no afiliado a un partido político debe ingresar a www.padron.gov.ar/cne_afiliados/ QUÉ SE VOTA EN PROVINCIA En la Provincia de Buenos Aires, se votará para la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados (35 diputados nacionales saldrán de este distrito) y para la totalidad de la Cámara de Senadores (tres en total por los bonarenses, dos para la mayoría y uno para la primera minoría). Además, se votará 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; más 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A su vez, en total se elegirán 1097 concejales titulares y setecientos seis (706) suplentes; además de 401 consejeros escolares titulares y la misma cantidad de suplentes. EN CAMPANA En nuestra ciudad, se renueva la mitad del Concejo Deliberante, que ya cuenta con un total de 20 representantes luego de la última ampliación dada por la cantidad de habitantes con la que cuenta el distrito. Así, entonces, habrá 10 bancas en juego en octubre en Campana. Esas bancas a renovar son las que en 2013 obtuvieron: Sebastián Abella (hoy ocupada por Marina Casaretto), Sergio Roses, Silvia Balsells, Noemí Pérez, Mariano Raineri y Carlos Cazador (integrantes actualmente del bloque Cambiemos); Adrián Rey y Olga García (del bloque PJ-Frente para la Victoria); Juan Ghione (bloque Frente Renovador); y Norberto Bonola (bloque Calixto Dellepiane). Además también estarán en juego tres lugares en el futuro Consejo Escolar. Quienes cumplen mandato en dicho organismo son: María García, Paula Caballero y Hugo Taboada, electos todos en 2013.

Los votantes ya pueden consultar su lugar de votación en el sitio web www.padron.gob.ar.

#Dato en https://t.co/UybAsXz4Vi ya se puede consultar el lugar de votación para las Primarias del 13 de agosto ?????? pic.twitter.com/yICRFyi9uy — Magui Felizia (@mawifelizia) 14 de julio de 2017

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón para las Primarias de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: