Este pasado Domingo el Cardo se enfrento por la quinta fecha del torneo Empresarial de la URBA, al equipo de Camioneros. En el inicio del match Cardales Rugby salió concentrado, metido en el partido con el objetivo de darle batalla a un equipo de Camioneros que viene prendido en la punta del campeonato, y que según su estrategia propondría un juego cerrado con los delanteros. Teniendo en cuenta ese planteo El Cardo salió a jugar con la pelota, manteniendo un ataque contante. Tal fue la embestida, que el equipo local no pudo tener la pelota en casi el 70% del tiempo. Camioneros fue obligado a defenderse y se desgastaba al punto que por reiteración de faltas se llevo una tarjeta amarilla. Los forwards de Cardales se destacaron por la calidad de obtención de pelotas que tuvieron en las posiciones fijas como el line, donde se ganaron el 70 % de los lanzamientos convirtiéndolos en ataques penetrantes. Así, el primer tiempo termino con un tanteador a favor de Cardales Rugby por 6 a 0, mediante dos penales convertidos por Jhony Ortiz. Al comenzar el segundo tiempo, Camioneros logró llegar el ingoal visitante poniéndose a solo un punto del cardo, y ese golpe anímico del try al comienzo del segundo tiempo, desconcentró a los cardaleros, que se desordenaron y no pudieron tener la contundencia en defensa y ataque del primer tiempo, fallando tackles en el uno a uno, y no pudiendo sostener pelotas de calidad. Como consecuencia de ello, Camioneros llegó en varias oportunidades al ingoal de Cardales, terminando el encuentro 22 a 6. El Cardo sigue trabajando en poder consolidar un juego efectivo, agresivo en ataque y defensa. La novel escuadra sigue conociéndose como equipo, y estas adversidades en el tanteador ,solo hacen redoblar el esfuerzo en cada entrenamiento.







Cardales Rugby perdió con Camioneros

