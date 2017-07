La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/jul/2017 Se enojó porque no le quisieron cargar la SUBE y produjo destrozos en el local







Un hombre fue a cargar la SUBE a un kisoco, no pudo completar la operación y terminó ocasionando destrozos en el local. El hecho ocurrió ayer al mediodía. Según trascendió, el sujeto había pedido cargar con 100 pesos su tarjeta SUBE, para lo cual la cajera le solicitó el pago adicional de $3. El cliente quiso entonces abonar todo con un billete de $200, pero como la empleada lo rechazó, la operación terminó siendo cancelada. En el enojo, el hombre tiró una impresora de boletos al suelo y golpeó con violencia el vidrio de la puerta de entrada, rompiéndolo. Al arribar dos móviles del Comando Patrulla, ya se había retirado del lugar. Más allá de que la reacción violenta del cliente no tiene justificativo, cabe recordar que cobrar por cargar la sube es ilegal. De hecho, en junio pasado y ante el reclamo de kiosqueros por este sistema (que les deja ínfimas ganancias), Defensa al Consumidor reiteró la vigencia de la Ley 4801 que establece la gratuidad del sistema de cargas virtuales ya sea para la tarjeta SUBE como para las demás modalidades como la telefonía celular prepaga o la carga de crédito en sistemas de tv satelital.

#Dato un cliente enojado por la carga de SUBE patea y rompe un vidrio en el Parador de ómnibus La Carmela, arribaron Comando zona 7 y zona 8 pic.twitter.com/xlm5N9GQPh — Daniel Trila (@dantrila) 18 de julio de 2017 Por la SUBE: Cliente enojado por la carga rompe un vidrio en Local 4 del Parador de ómnibus... https://t.co/xoMSwbf5FY #Alertas — Campana INFO (@CampanaInfo1) 18 de julio de 2017

