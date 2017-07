Un sobreviviente de la ”Tragedia de Los Andes” disertó en el complejo carcerlario de nuestra ciudad

Gustavo Zerbino es uno de los 16 sobrevivientes del accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972. Dialogó con internos de la Unidad 41 que integran el equipo de rugby denominado "Los Legionarios". Los privados de la libertad que juegan al rugby en la Unidad 41 del complejo carcelario de nuestra ciudad escucharon una emotiva charla motivacional que brindó Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo mundialmente conocido como "El Milagro de Los Andes". El hecho trágico sucedido el 13 de Octubre de 1972, marcó un hito en la historia del deporte y de la humanidad, ya que los 16 sobrevivientes se convirtieron en un ejemplo de vida y se esfuerzan por trasmitir un mensaje positivo a todos los que los quieran oír y lo necesiten. El disertante, Gustavo Zerbino, de nacionalidad uruguaya, viajaba en el vuelo 571, con 5 tripulantes y 40 pasajeros del equipo de Rugby Old Chistians formado por alumnos del colegio uruguayo Stella Maris, cuando se estrelló en un risco de la cordillera de Los Andes (Mendoza). Desde ese momento vivieron una odisea para sobrevivir en ese lugar inhóspito y conseguir ayuda, mientras que los operativos por localizarlos y rescatarlos habían cesado. Luego de 72 días, los esfuerzos dieron resultados y la suerte cambió. Los internos del pabellón número 1, quienes forman parte del equipo de rugby denominado "Los Legionarios", escucharon conmovidos las vivencias compartidas por el ex rugbier, y aprovecharon la oportunidad para reflexionar sobre su presente, de la mano del deporte que practican en el marco de las estrategias tratamentales propuestas para su desarrollo en contexto de encierro. Esta charla contó con la presencia del Jefe de Complejo Penitenciario Campana, Pablo Giles; y las autoridades de la Unidad 41: Alfredo Campos, el Subdirector de Asistencia y Tratamiento Gastón Collado, el Jefe de Asistencia y Tratamiento Claudio Robles y el coordinador de Cultura, Fernando González.

VIDEO: MENSAJE DE ZERBINO
Mensaje especial de Gustavo Zerbino, sobreviviente de Los Andes, para Alba, la madre de #MarianoGalvan https://t.co/UyZkvuDQD8
— Miguel Velárdez (@miguelvelardez) 8 de julio de 2017

GIRA INTERNACIONAL
Sub 17 de Panamá recibió taller de motivación por parte de Gustavo Zerbino, sobreviviente del accidente de los Andes en 1972. Foto @fepafut pic.twitter.com/tezUjdKsuW
— Ida y Vuelta (@IdayVuelta154) 31 de enero de 2017

