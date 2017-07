La Argentina es un país pionero en la igualdad de los sexos. La ley del Matrimonio Igualitario (26.618) del 2010 permite la unión legal de las parejas homosexuales. La Ley de identidad de Género (26.743), del año 2012 , admite el cambio de género en el DNI y facilita el tratamiento para la adecuación física a la nueva identidad. Desde el 1991 la Ley de Cupo Femenino que establece que al menos un 30% de las listas de candidatos deben ser mujeres y hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, ya aprobado por el Senado, que busca ampliar el cupo a un 50%. Sin embargo, en la vida diaria esta aceptación de la igualdad es mucho mas lenta que en la teoría. Pensar que "La muñeca de Guillermo", de Charlotte Zolotow fue el primer libro infantil que se atrevió a hablar de un varón que amaba a su muñeca en Estados Unidos y data del 1972 y "Paula tiene dos mamás", de Lesléa Newman furor en la década de noventa, fue publicado en 1989, aborda el tema del matrimonio homoparental y la creanza de los niños!

Gabriela Larralde hizo un análisis impecable en la revista Viva del 16/7 sobre los autores argentinos que proponen una mirada aggiornada de lo que sucede en la sociedad actual.

No olvidó "El Anillo encantado " de nuestra estrella de primera grandeza en literatura infantil María Teresa Andruetto , que contó la historia de un emperador que se pone un anillo y se enamora de la primera persona que pasa, sin fijarse si es varón o mujer y N. López Salamero, con "La Cenicienta que no quería comer perdices", que cuenta la historia de una princesa maltratada por un príncipe violento y huye despavorida. Nuevos tiempos que describen a príncipes que no son azules y princesas que en lugar de pertenecer a la realeza, son chicas reales, con sentimientos nobles.