El Partido Justicialista lanza hoy su lista local

La línea randazzista es encabezada por Raúl "Ruli" Galarza. Será con un acto en el Círculo Italiano, a partir de las 19. Lleva candidatos de los barrios y lo apoyan varios sindicatos.

Siguiendo los pasos de Jorge Varela cuando lanzara su candidatura a intendente en las elecciones de 1995, hoy a las 19 Raúl "Ruli" Galarza encabezará el lanzamiento oficial de la lista del Partido Justicialista de Campana en la sede del Círculo Italiano de Güemes al 800.

Con el apoyo explícito de varios gremios, entre ellos Municipales, Petroleros, SUPA y SMATA, y apelando al "núcleo duro" de militantes del Justicialismo, los organizadores esperan repetir otra multitudinaria reunión, similar a la realizada abril pasado cuando fue presentado el "Frente Vecinos por Campana" con un acto sobre la calle Jean Jeaures.

En esta oportunidad, Galarza presentará a los candidatos a concejales y consejeros escolares. En los primeros lugares lo acompañan Marisa Chirino (Movimiento Evita), Pablo García (SMATA), Blanca Águila (Sindicato Municipal) y Juan Pablo Fernández (JP); mientras que como Consejeros Escolares los postulantes son Sandra Medina, Marcelo Filosi y Laura Toledo.

"Trabajamos –dijo Galarza – por la unidad del justicialismo y no fue posible. Pero nunca pensamos en sacar los pies del Partido. Fuimos, somos y seremos militantes justicialistas. Tenemos convicciones y no nos corren con una lapicera o una encuesta, ni figuras de último momento. La gente que milita, que está comprometida con las banderas de Perón y Evita nos conoce. Todos se quejan de que la mayoría de los funcionarios de la actual gestión no son vecinos de Campana y eso se nota. Pero tambiénes cierto que la mayoría de las listas que vemos están conformadas por vecinos del centro, que no conoce los barrios y sólo van de visita. Nuestra lista está conformada por gente del centro, pero también de San Felipe, Villanueva, La Josefa y Dallera".