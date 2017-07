Orquiguil: ”Los jóvenes de Vamos Campana reivindican la política como herramienta de construcción social”

Lo aseguró el referente peronista Pedro Orquiguil, tercer precandidato a concejal de la lista que encabeza Alejo Sarna. El precandidato a concejal de Vamos Campana en Unidad Ciudadana, Pedro Orquiguil, señaló que lo llena "de orgullo acompañar a los jóvenes que forman parte del espacio". "Les puedo asegurar que seguir sus pasos se hace difícil porque tienen ganas y reivindican a la política como una herramienta de construcción social colectiva", aseguró quien ocupa el tercer lugar de la lista que encabeza Alejo Sarna. "El 90 % de ellos son profesionales, no necesitan de la política para vivir, pero saben que la única manera de construir una ciudad, una provincia y un país mejor es participando en ella. No se quedan en la cómoda posición de esperar que otros construyan su país, ellos quieren ser protagonistas de su construcción", añadió. Por otra parte, cuestionó que "las políticas neoliberales que impulsa el gobierno actual que le quitan los sueños y los derechos a los trabajadores, a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas y destruyen su presente y su futuro". Por otro lado se refirió a la composición de otras listas que se presentan en las próximas elecciones: "Si criticamos que nos gobiernen gente que no es de nuestra ciudad, tampoco debemos permitirnos que las listas las armen dirigentes gremiales y políticos de otras ciudades", cuesitonó. "En un año electoral muchos recuperaron la memoria, que habían perdido el año pasado donde miles y miles de trabajadores quedaron excluidos de una relación laboral activa, colocando a su familia a la tremenda angustia de no poder siquiera alimentar a sus hijos", señaló y añadió: "Por esta razón, estamos trabajando desde nuestro espacio en dos proyectos que permitirán la reactivación económica local: modificando la ordenanza fiscal e impositiva para sacar del agobio a las pequeñas y medianas empresas locales y a nuestros comerciantes y transformando sustancialmente la ordenanza de promoción industrial". Por último, explicó que desde Vamos Campana buscan, desde la diversidad política, "hacer política por y para todos, ofreciendo lo mejor y confiando en que la gente va acompañar" la propuesta. "Alejo (Sarna, precandidato a primer concejal) es un referente joven e importante en este espacio. Su juventud, su capacidad y pertenencia al trabajo para mejorar políticas públicas, constituyen un elemento sobresaliente al trabajo grupal que venimos desarrollando", concluyó Orquiguil.

PEDRO ORQUIGUIL JUNTO A ALEJO SARNA, PRIMER CANDIDATO DE VAMOS CAMPANA.



Orquiguil: ”Los jóvenes de Vamos Campana reivindican la política como herramienta de construcción social”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: