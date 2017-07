Está abierta la inscripción para los cursos de la FRD-UTN

Se trata de cursos de capacitación con certificación en las áreas de Idiomas, Gestión, Técnicos y Ensayos No Destructivos. La Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (FRD-UTN) informó que está abierta la inscripción para los cursos que el establecimiento dictará durante el segundo cuatrimestre de este año. Se trata de capacitaciones con certificación en las áreas de Idiomas, Gestión, Técnicos y Ensayos No Destructivos. IDIOMAS. En este área la oferta abarca inglés y portugués. Las jornadas de nivelación son el jueves 10 y el lunes 14 de agosto de 18 a 20 horas para Inglés; y el sábado 12 de agosto, de 10 a 12.30 para inglés y portugués (los alumnos regulares del laboratorio de idiomas deben inscribirse pero no necesitan nivelarse). GESTIÓN. En tanto, los cursos de Gestión que se dictarán este cuatrimestre son: - Introducción a Impuestos y Liquidación de Sueldos - Introducción y liquidación de sueldos avanzado - Secretariado Jurídico - Liderazgo para la Comunicación - Auditorias de Calidad - Calidad en los servicios - Seguridad e Higiene - Nivel 1 - Seguridad y Medio Ambiente Nivel 1 - Gestión Ambiental - Introducción a la Norma ISO 14001:2015 - Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Introducción al Estándar OHSAS 18001:2015 TÉCNICOS. Los cursos técnicos que brinda este cuatrimestre la FRD-UTN son: - Automatización Industrial - Nivel 1 - Automatización Industrial - Nivel 2 - Automatización Industrial - Nivel 3 - Controladores Lógicos Programables - Nivel 1 - Controladores lógicos Programables - Nivel 2 - Controladores Lógicos Programables - Nivel 3- Practicas de Nivel Avanzado - Soldadura Eléctrica Básica - Instalador Electricista de Mantenimiento - Instalación y Reparación de Aires Acondicionados ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. En este área, las capacitaciones disponibles son: - Ultrasonido Nivel 1 - Ultrasonido Nivel 2 - Líquidos Penetrantes Nivel 1y 2 - Corrientes Inducidas Nivel 2 INFORMES E INSCRIPCIÓN. Presentarse en la Facultad Regional Delta (San Martín 1171), de lunes a viernes 9 a 21 horas Teléfono: (03489) 420400 (Int. 5103/5138). Correo electrónico: cursos@frd.utn.edu.ar.





