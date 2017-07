En Tandil, el Violeta disputará su último partido como visitante de este campeonato el sábado desde las 19. El árbitro será Fabricio Llobet. Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación y las designaciones arbitrales para la 45ª y anteúltima fecha del campeonato del Nacional B. Así se conoció que Villa Dálmine enfrentará como visitante a Santamarina de Tandil el sábado con arbitraje del cordobés Fabricio Llobet. El encuentro, que será la última presentación como visitante de Violeta en esta temporada, se jugará desde las 19 horas en el estadio municipal de Tandil. En tanto, la presencia de Llobet será la segunda en un partido del equipo de nuestra ciudad. La anterior fue en el último triunfo del elenco de Felipe De la Riva, en aquel 2-0 como visitante sobre Almagro. También será la segunda vez para Villa Dálmine en Tandil para enfrentar a Santamarina, dado que sólo registran un antecedente en dicha ciudad: fue el 11 de agosto de 2015, cuando el Aurinegro se impuso 4-1. Los otros tres encuentros del historial se disputaron en Campana: el primero fue victoria 1-0 del Violeta (gol de Matías Nouet, el 24 de marzo de 2015); el segundo fue triunfo de Santamarina (1-0 el 6 de febrero de 2016) y el restante se disputó en marzo de este año y terminó 2-2 (Pablo Ruiz y Pablo Burzio marcaron para el equipo de nuestra ciudad). En cuanto al presente, con la tranquilidad de saber que ya evitó el descenso (confirmó su permanencia gracias a la victoria de Juventud Unida sobre Crucero del Norte), Villa Dálmine podría presentar novedades en su conformación. Por lo pronto, Pablo Burzio y Lucas Favalli serán bajas por suspensión (cinco amarillas), mientras que José Castellano está en duda por la lesión muscular sufrida ante Independiente Rivadavia. A su vez, tanto el cuerpo técnico como la Comisión Directiva ya han puesto la cabeza en el próximo campeonato. Incluso, estos dos partidos que restan (Santamarina y Flandria) son pensados desde ese ángulo, sabiendo la importancia que tiene sumar los 6 puntos que quedan en juego para engrosar el promedio y poder arrancar lo más arriba posible en dicha tabla la próxima temporada (en caso de obtener sendos triunfos, podría trepar hasta la novena ubicación de esta tabla que hoy lo muestra en el puesto 15). CULMINÓ LA FECHA 44. Ayer, con el empate 1-1 entre Estudiantes de San Luis y Flandria, finalizó la fecha 44 del campeonato del Nacional B. Con ese resultado, todavía ambos equipos siguen luchando por asegurar su permanencia en la categoría. Al equipo de Jáuregui le falta un punto para no depender de otros resultados, mientras que al elenco puntano aún le resta conseguir tres unidades para asegurarse la categoría independientemente de lo que haga el resto de los conjuntos comprometidos.

VILLA DÁLMINE Y SANTAMARINA YA SE ENFRENTARON ESTE AÑO: FUE EL 11 DE MARZO, EN EL PRIMER PARTIDO OFICIAL DE AMBOS EN ESTE 2017. EMPATE 2-2- EN CAMPANA. NACIONAL B - FECHA 45 VIERNES - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs Atlético Paraná / Pablo Echavarría SÁBADO - 15.35 horas: Los Andes vs Crucero del Norte (TV) / Luis Álvarez - 19.00 horas: Santamarina vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 20.00 horas: Boca Unidos vs Brown (A) / Nazareno Arasa DOMINGO - 15.00 horas: Flandria vs Douglas Haig / Hernán Mastrángelo - 15.00 horas: Argentinos Juniors vs Instituto (TV) / Pablo Dóvalo - 15.30 horas: Almagro vs All Boys / Gastón Suárez - 15.30 horas: Central Córdoba (SdE) vs Guillermo Brown (TV) / Ariel Penel - 15.30 horas: Nueva Chicago vs Chacarita (TV) / Facundo Tello - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs San Martín (T) / Nicolás Lamolina LUNES - 21.05 horas: Juventud Unida (G) vs Estudiantes (SL) (TV) / Pedro Argañaraz #NacionalB - 45° Fecha | Fabricio Llobet será el árbitro del partido frente a @clubsantamarina el sábado desde las 19 horas en Tandil. pic.twitter.com/JiSOkkwEXf — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de julio de 2017 #NacionalB - 45° Fecha | Lo que viene: Villa Dálmine visitará a @clubsantamarina el sábado desde las 19 horas en Tandil. pic.twitter.com/SX0MMFZv3u — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine juega el sábado ante Santamarina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: