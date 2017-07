La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/jul/2017 El Justicialismo desbordó el Círculo Italiano en la presentación de su lista











“Pasé 28 años de mi vida en La Josefa y Otamendi. Ahí aprendí el valor de la palabra. Ahí aprendí a ser solidario”, remarcó Galarza. Anoche tuvo lugar el lanzamiento oficial de la lista de concejales y consejeros escolares del Partido Justicialista. "Ruli" Galarza, primer candidato, fue el único orador. "Queremos ponerle freno a este gobierno municipal lleno de funcionarios que no son de Campana", dijo. Bombos, banderas y una festiva sección de bronces. El Partido Justicialista volvió a organizar otro multitudinario y por momentos ensordecedor acto anoche, esta vez para presentar oficialmente su lista de candidatos a concejales y consejeros escolares en el Círculo Italiano de la calle Güemes que se vio desbordado por agremiados de los sindicatos Municipal, SMATA, SUPA, y Petroleros; militantes del Movimiento Evita y vecinos en general. Juan Pablo Fernández, integrante de la Juventud Peronista y candidato a concejal en el quinto lugar ofició de presentador; mientras que Raúl "Ruli" Galarza fue el único orador de la noche. Galarza inició su discurso con un mensaje destinado a la interna de su partido, explicando que en función de la unidad, había resignado el primer lugar de la lista "cuando teníamos muy en claro que de haber una interna teníamos muchas posibilidades de ganar" y sin mencionarlos, fustigó a los justicialistas que migraron hacia "Unidad Ciudadana": "No somos –dijo Galarza- nosotros los que le hicimos mal al peronismo. La lapicera no funcionó en el año 2015 y tampoco funcionó éste año". Promediando su discurso, Galarza recordó su origen humilde: "Pasé 28 años de mi vida en La Josefa y Otamendi. Ahí aprendí el valor de la palabra. Ahí aprendí a ser solidario", dijo y recordó que su lista tiene candidatos del centro de la ciudad pero también está integrada por vecinos de San Felipe, Villanueva, La Josefa y Dallera. También recordó la figura de Jorge Varela, y destacó que Florencio Randazzo "todo lo que tocó lo transformó" y que "no lo corrieron con la lapicera". Ya sobre el cierre, dijo querer llegar a ser concejal "para ser una oposición seria. Queremos saber en qué se gasta el dinero de los vecinos. Queremos ponerle freno a este gobierno municipal lleno de funcionarios que no son de Campana, que lo único que hace es destruir el consumo en la ciudad, con empresas que despiden a los trabajadores y comercios que bajan sus persianas".

Ante cientos de militantes, "Ruli" Galarza fue el único orador del acto realizado anoche.





LOS ORGANIZADORES DEL ACTO ESTIMARON QUE HABÍA MÁS DE 600 PERSONAS DENTRO DEL SALÓN Y QUE OTRAS 300 QUEDARON AFUERA.



