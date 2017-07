La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/jul/2017 Aseguran que ”en Campana no hay muchas personas en situación de calle”







Así lo señaló el Secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni, quien además explicó que "en la mayoría de los casos, suelen poseer patologías previas" y que, por ello, "se realiza un abordaje integral entre varias áreas del Municipio". Ante las condiciones de frío extremo, los equipos de las Secretarías Desarrollo Social, Salud y Seguridad y Prevención Ciudadana están trabajando de manera integral para ofrecerles espacio a las personas que se encuentran en situación de calle, tal como informáramos en nuestra edición de ayer. En ese sentido, desde el Municipio ampliaron sus actuaciones durante una conferencia de prensa en la que se explicó que personal de Defensa Civil recorre por noche la ciudad recogiendo en un vehículo a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y sin techo. Esas personas son derivadas primeramente al Hospital Municipal San José, donde se les realiza una revisación médica. Seguidamente, son llevadas a un refugio donde son higienizadas y reciben alimentos en la cena y desayuno. Allí, se garantiza un lugar cálido, de abrigo y con ropa de cama limpia para que al día siguiente puedan continuar con sus actividades habituales. "Esta es una actividad que se viene realizando desde hace mucho tiempo pero a partir de las inquietudes de los vecinos decidimos divulgarla", señaló el secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni. "Afortunadamente, en Campana no hay muchas personas en situación de calle", agregó. Al mismo tiempo explicó que "en la mayoría de los casos, suelen poseer patologías previas" y que por tal motivo "se realiza un abordaje integral entre varias áreas del Municipio generando proyectos para combatir esta problemática". A su turno, el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, detalló que en el Hospital San José se los evalúa, y en el caso de estar enfermos se les brinda la atención correspondiente. "El Intendente nos encomendó la tarea de sacar a la gente de la calle, sobre todo en estos días de bajas temperaturas, debido a que personas mayores de edad que duermen en la intemperie pueden morir de hipotermia y sería muy lastimoso que en una ciudad pujante como la nuestra suceda eso", expresó el funcionario. Posteriormente, el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, mencionó que el circuito de protección de personas en esa condición, se pone en marcha por personal de Defensa Civil, a las 20 y finaliza a las 8. Y agregó que si los vecinos detectan una persona en situación de calle, pueden denunciarlo comunicándose telefóni-camente con CIMoPU, Policía Local y con el 103 de Defensa Civil ya que "cualesquiera de estos medios están aceitados en método de respuesta." Hacia el final de la conferencia de prensa, la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Romina Buzzini, sostuvo que "desde la Secretaría de Desarrollo Social se está encarando el proyecto de protocolizar esta situación, que permitirá que se continúe trabajando de manera integral en el refugio".

Los funcionarios detallaron cómo se articulan los operativos.

