La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/jul/2017 Fue suspendida la visita de Margarita Stolbizer a nuestra ciudad

Había sido anunciada para hoy







Se conoció esta mañana la suspensión de su visita. La diputada nacional y precandidata a senadora por el Frente Un País tenía previsto su reccorrido por una pyme metalúrgica acompañada por referentes locales. Ayer arremetió contra una posible asunción de Cristina Kirchner en la Cámara de Senadores. La precandidata a senadora nacional del Frente Un País Margarita Stolbizer visitaría este jueves nuestra ciudad, donde recorrería una pyme metalúrgica y se mostraría acompaña por los referentes locales de este espacio que comparte a nivel nacional con Sergio Massa y que tiene a Juan Ghione como primer precandidato a concejal en el ámbito local. La llegada de Stolbizer a nuestra ciudad se daría luego de su difundida participación de ayer en medio del debate en la comisión de Asuntos Constitucionales por el pedido de expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados. Fue entonces que la legisladora y precandidata de 1País aseguró también que Cristina Kirchner podría ser rechazada del Senado por sus "procesos pendientes". Finalmente, la visita fue suspendida según trascendió ésta mañana (ver tweet). Incluso, Stolbizer recordó que en diciembre de 2001, la entonces presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Cristina Kirchner, se opuso a la asunción de Raúl "Tato" Romero Feris en el Senado, con el argumento de que el ex Gobernador de Corrientes tenía "16 procesamientos firmes (y) dos condenas". Así, Stolbizer advirtió que la Cámara de Senadores podría impugnar la admisión de la ex Presidente como senadora nacional debido a sus procesamientos judiciales pendientes de resolución. Durante su intervención en la comisión donde se discutió el proyecto de expulsión del diputado y ex ministro Julio De Vido, Stolbizer leyó un fragmento de un discurso de la ex mandataria del 17 de diciembre de 2001, cuando la entonces senadora se oponía al ingreso al cuerpo Raúl Romero Feris, sobre quien pesaban varios procesamientos. "Incorporar a un ciudadano con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública acarrearía un escándalo difícil de superar y podría herir de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad", advertía en ese momento Cristina Kirchner. Stolbizer se hizo eco de esta postura de la ex Presidente y aseguró que esas palabras aportan "un muy buen fundamento para considerar la admisión de futuros legisladores con procesos penales al Congreso de la Nación". En ese sentido, Stolbizer consideró que la Cámara baja debería haber considerado los antecedentes morales de De Vido antes del "momento de admitirlo" como diputado. GEN CAMPANA. "Hablar de Margarita Stolbizer es hablar de transparencia. Quienes la acompañamos llevamos ese mismo lema", aseguró Rita García, dirigente del GEN Campana, quien también integra la lista local de "Un País". La visita de la diputada nacional buscaba ampliar el escenario para difundir la propuesta de Un País para la ciudad, que según señaló García tiene como "meta la de trabajar para una mejor comunidad campanense, donde no se escondan los problemas de pobreza y falta de trabajo". "(Campana es) una ciudad netamente industrial y comercial, en la que nuestros jóvenes deben tener la posibilidad de trabajar y capacitarse en esas empresas", remarcó. Precisamente, la recorrida que Stolbizer tenía previsto en nuestra ciudad se daría en la empresa Technia. Antes pasará por Zárate.

STOLBIZER TENÍA PREVISTO VISITAR UNA PYME METALÚRGICA EN NUESTRA CIUDAD.

#Ahora se suspende la visita de @Stolbizer a Campana — Tincho Fournier (@tinchofournier) 20 de julio de 2017

Fue suspendida la visita de Margarita Stolbizer a nuestra ciudad

Había sido anunciada para hoy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: