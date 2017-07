La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/jul/2017 El Rincón de Aléthea:

Un mundo subterráneo

Por Angela Monsalvo





Las hormigas son una plaga molesta; destrozan las plantas de los jardines, aparecen como por obra de magia en las cocinas, se meten en los cables de electricidad e incluso dentro de las computadoras, y pueden llegar a ser muy nocivas para las cosechas. Dentro de nuestro planeta son los seres más complejos del ecosistema. Son pequeños insectos que casi pasan inadvertidos debido a su tamaño, pero sin embargo son sumamente interesantes en lo que hace a su vida, organización y desarrollo. La organización social en sus colonias es similar a la de cualquier civilización humana del mundo moderno por lo que no deja de sorprendernos, lo mismo sucede en lo que hace a sus características morfológicas El número de hormigas que habitan el planeta Tierra, se calcula de mil a diez mil billones, estimando que pueden componer entre el 15 y 25% del total de la biomasa de animales terrestres. Son capaces de transportar cargas cerca de cincuenta veces más grandes que su propio tamaño, y de treinta veces en relación al volumen de su cuerpo, además pueden llegar a sobrevivir dos semanas sumergidas bajo el agua. La existencia de la hormiga se calcula en casi cien millones de años; han llegado a colonizar la totalidad del medio ambiente, exceptuando la Antártida y alguna isla remota. Se han clasificado a nueve mil quinientas especies de estos insectos pudiendo llegar a existir unas veinte mil especies de hormigas. No poseen pulmones, su respiración se da mediante unos órganos llamados espiráculos localizados a sus costados. Las hormigas de fuego u hormigas coloradas, son un género de hormigas que producen una dolorosa picadura, dando una sensación de quemadura en la piel. En el año 2002, fue localizada una colonia de hormigas considerada la más grande del planeta, ésta se encuentra habitada por millones de hormigas repartidas en un indeterminado número de hormigueros, tiene una extensión territorial de cerca de seis mil kilómetros, conteniendo mil millones de hormigueros. El mismo abarca dos países, cruzando territorio italiano hasta el noroeste de España. Tal vez la característica más conocida de las hormigas sea su arduo trabajo en grupo en pro de la colonia anteponiendo el bien individual por el bienestar colectivo, pero en investigaciones llevadas a cabo, han determinado que en las colonias puede haber casos de hormigas capaces de desarrollar comportamientos egoístas y corruptos, tal como funcionan las sociedades humanas. Pueden correr hasta ocho centímetros por segundo, que traducido a un humano sería como si se corriera un promedio de cincuenta y cinco kilómetros por hora. Son los únicos, que además de los mamíferos, pueden instruir a través de la interacción. Se han observado a hormigas instruyendo a otras con menos experiencia sobre nuevos lugares y formas de subsistencia, incluso disminuyendo la enseñanza cuando sienten que la lección es complicada. La hormiga reina vive un promedio de treinta años, cien veces más que otros insectos solitarios del mismo tamaño. Los trabajadores viven entre uno y tres años. Las hormigas se comunican mediante la química (feromona), el tacto, el sonido, el olor y la vista. En Sudáfrica las utilizan para ayudar en la recolección de rooibos, arbustos que tienen pequeñas semillas empleadas para hacer infusiones. La planta dispersa mucho sus semillas, lo que hace que sea difícil la recolección manual. Las hormigas recogen éstas y otras semillas y las almacenan en el hormiguero, de dónde los humanos las pueden recoger todas juntas. La hormiga soldado o guerrera, es llamada así por lo agresiva y letal que es. Su gran diferencia con las demás es que éstas no construyen hormigueros permanentes, pues se mueven casi a lo largo de toda su existencia, se podría decir que son insectos legionarios. La Marabunta, tal es el nombre que se le asigna a la totalidad de los miembros del hormiguero, es un enjambre de hormigas carnívoras provenientes de América del Sur. Son capaces de formar colonias de 25 millones de individuos que arrasan y matan todo aquello que encuentran en su camino: cosechas, aldeas, animales y por supuesto al hombre. Lo más importante de su etología es su gran voracidad y el que defienden su casa transitoria hasta morir. No se sabe en qué momento van a emerger de las profundidades de la tierra. Una vez saciado el voraz apetito que las domina, regresan al hormiguero y pueden pasar años antes de que surjan nuevamente pero, cuando lo hacen aterrorizan a los pobladores del lugar en dónde emergen.

El Rincón de Aléthea:

Un mundo subterráneo

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: