La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/jul/2017 Semanario del Pescador:

El pique de la semana

Por Luis María Bruno







PARANA GUAZU EMBARCADO. Continua inestable el pique de pejerreyes y el fin de semana fue muy complicado por las condiciones climáticas y fuertes vientos donde costó mucho llegar a una media docena por lancha, con portes muy entremezclados aunque siempre alguno de 40 o más se da. Muchas respuestas de sardinas tras las cuales ya entraron algunos bagres de mar aunque parezca mentira a esta fecha, pira pita y doradillos también toman los ofrecimientos de mojarras en los anzuelos. Solicitamos la devolución de todas aquellas piezas que no se utilicen para el consumo y no den la medida reglamentaria. En la variada la respuesta de grandes bagres amarillos y blancos esta a la orden del día con algunos lindos pati. MUELLES Y COSTAS. Para los amigos sardineros están de para vienes con una excelente pesca como la que se está dando en estos momentos tanto con bollas como con pesca al vuelo, el pejerrey muy escaso con portes entremezclados. Para los amantes de la pesca de fondo o variada se pueden dar con excelentes respuestas de grandes bagres amarillos y blancos. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA. Fin de semana complicado, los pocos pejerreyes que se dieron fueron de lindos portes, de todas formas hay que trabajar bastante buscando la profundidad adecuada de brazoladas, rindiendo muy bien el encarne de dos mojarras por anzuelo o una mojarra y un filet de sardina o del mismo pejerrey, mucha sardina también por esta zona. Muy lindos portes de bagres amarillos, blancos y algunos pati. PASAJE TALAVERA. Pese al clima lo más destacado del talavera el fin de semana fue las capturas de grandes cantidades de sardinas y de bagres de mar encarnado con las sardinas frescas pescadas en el lugar, en cuanto al pejerrey si bien están el pique es muy remiso y se dan a cuenta gotas. Buena respuesta de bagres amarillos y blancos de muy lindos portes al igual que pati con pulpitos de lombriz o rodajas de anguilas. En nuestro programa televisivo esta semana les mostramos la segunda parte de la jornada de pesca en el Pasaje Talavera zona del Palo Quemado , al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador. com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanatv.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador. com.ar las 24 horas.

Sardinas y bagres de mar en el Talavera.





Con sardinas frescas se dieron los primeros bagres de mar.



Semanario del Pescador:

El pique de la semana

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: