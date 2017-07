Trabajadores Químicos impiden que un camión retire productos de Carboclor

El bloqueo se dio de forma pacífica. La empresa radicó una denuncia en la Justicia. "Cada litro de producto que salga de acá adentro es una parte de las indemnizaciones que nos deben", afirmó el líder del Sindicato Químico, Norberto Lubo. Trabajadores de Carboclor impidieron ayer que un camión retire productos de Shell del interior de la planta, paralizada desde hace casi tres meses tras anunciar el cierre de sus operaciones productivas para pasar a concentrarse en la logística, decisión que derivó en el despido de más de 130 empleados. Los químicos, que montan guardia desde hace varias semanas en la puerta de acceso a Carboclor, negaron este jueves el paso del transporte, accionar que fue constatado por una escribana y la gerente de la empresa. Posteriormente, se radicó una denuncia ante la Justicia local y el Jefe Distrital de la Policía, Walter Cazorla, se presentó ante los protestantes para indicarles los artículos del Código Penal que estaban infringiendo. No obstante, los trabajadores mantuvieron su actitud. "Cada litro de producto que salga de acá adentro es una parte de las indemnizaciones que nos deben", señaló el secretario general del Sindicato Químico, Norberto Lubo, en diálogo con la prensa. El líder gremial hacía referencia a la aceptación por parte del Ministerio de Trabajo de Nación del procedimiento de crisis presentado por Carboclor, hecho que habilita a la compañía uruguaya a abonar menos del 50% de las indemnizaciones. De acuerdo a Lubo, la cartera laboral se puso "del lado de la empresa y no se solidarizó con los trabajadores", lo que demuestra "poca sensibilidad". "Pensábamos que se iba a poner de nuestro lado: acá hay personas que hace más de 40 años que trabajan acá, dejaron sus vidas y lo único que quieren es llevarse lo que les corresponde", remarcó. Y consideró las reducidas compensaciones como "una forma de apriete para que los trabajadores arreglen y no reclamen más nada". El bloqueo de los químicos continuará mañana. Por la tarde, se espera en el lugar la presencia del diputado nacional Martin Sabbatella.

EL MÓVIL DEL GREMIO Y LOS RESTOS DE QUEMA DE CUBIERTAS, AYER EN EL INGRESO A LA EMPRESA.





Los químicos montan guardia desde hace varias semanas en la puerta de acceso a Carboclor.





REPRESENTANTES DEL GREMIO DIALOGANDO CON LAS AUTORIDADES POLICIALES LOCALES.





El Secretario General del gremio, señaló que la cartera laboral se puso “del lado de la empresa y no se solidarizó con los trabajadores".

#Ahora Gran operativo de seguridad frente a Carboclor, donde trabajadores despedidos se manifiestan pic.twitter.com/ne1QEspS0G — Magui Felizia (@mawifelizia) 21 de julio de 2017

