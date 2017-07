La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jul/2017 Hallan sin vida el cuerpo de un joven en el arroyo De la Cruz







Fue encontrado por dos trabajadores que se habían detenido a pescar, del lado de la Termoeléctrica. Anoche, todavía no había sido identificado. Hoy se le practicará la autopsia para tratar de establecer los causales de muerte y su identidad. Dos trabajadores que volvían hacia Moreno decidieron detenerse sobre la Ruta 9, ante el arroyo De la Cruz, "para tirar la caña" sobre el curso de agua que cruza nuestra ciudad. Se dirigían hacia el conurbano, por lo que se detuvieron del lado del arroyo que da a la Termoeléctrica Manuel Belgrano. Y lo que parecía ser un momento de ocio y pesca terminó derivando en un sorprendente hallazgo: es que se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre que tendría entre 25 y 30 años, según las primeras estimaciones. Inmediatamente, estos dos trabajadores dieron el alerta al 911 y así se hicieron presentes móviles policiales y, posteriormente, personal de Policía Científica. El joven que yacía sin vida sobre uno de los márgenes apenas estaba cubierto por dos remeras: una verde de mangas largas y una negra que tenía encima de la anterior. Igualmente, su torso estaba al aire. Después, apareció completamente desnudo, sin pantalones, medias ni zapatillas. De acuerdo a las primeras observaciones y por testimonios recogidos por La Auténtica Defensa, la muerte se habría producido en un momento no muy lejano al hallazgo (se estima que fue ayer mismo, quizás en la madrugada), mientras que a primera vista no se hallaron lesiones de gravedad que podrían haber causado su deceso. "Tampoco hay marcas en el terreno que muestren que fue arrastrado hasta el lugar", contó una fuente que estuvo en el lugar. Por ello, la autopsia que se le realizará hoy será fundamental para tratar de establecer los causales de muerte y, también, para identificar el cuerpo, dado que hasta anoche a última hora no se había podido establecer su identidad (fue encontrado sin documentación y prácticamente sin ropa). Las características físicas de la persona hallada no coincidían con las solicitudes de paradero activas en la Comisaría Campana, por lo que se envió también la información correspondiente a distritos vecinos para tratar de encontrar algún tipo de relación que permitiera identificar al cuerpo. Por el hallazgo se inició una causa por "Averiguación causales de muerte" en la UFI Nº 2 de la Departamental Zárate-Campana, la cual quedó a cargo del Dr Alejandro Irigoyen.

FUE ADVERTIDO POR DOS TRABAJADORES QUE SE DETUVIERON A PESCAR DEL LADO DE LA TERMOELÉCTRICA.



PERSONAL POLICIAL EN EL LUGAR DONDE FUE HALLADO ESTE JOVEN QUE TENDRÍA ENTRE 25 Y 30 AÑOS.





EL CUERPO FUE HALLADO POR DOS TRABAJADORES QUE SE DETUVIERON A PESCAR Y YA BRINDARON TESTIMONIO EN LA CAUSA.

