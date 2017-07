P U B L I C



Hoy viernes la nubosidad será variable en Campana y la temperatura subirá otro escalón: 8 grados es la mínima prevista y 19 grados la máxima. El viento soplará suave de direcciones variables. Si bien aún estará seco, la humedad comenzará a incrementarse. La situación meteorológica muestra la presencia de una zona de alta presión débil sobre nuestra vertical, generando condiciones de estabilidad. Se seguirán viendo nubes altas en el cielo y tendrán una evolución variable, es decir que por momentos limitarán la presencia del sol y en otros lo dejarán brillar. A pesar que la masa de aire no será la misma que hubo hasta ayer jueves, la temperatura no bajará y por el contrario subirá levemente, estimándose que la máxima ronde los 19 grados. Casi no habrá viento, justamente por la presencia del sistema de alta presión. Mañana sábado el anticiclón se alejará rápidamente hacia el este y eso determinará el cambio del viento al Norte y su incremento. Se esperan algunas ráfagas de 30 km/h para ese día. La temperatura se mantendrá estable y estará más húmedo, con sol y nubes altas en el cielo. El domingo la humedad tendrá más protagonismo, mientras que también subirá la temperatura, de modo que el ambiente ya no será tan confortable. Habrá nuevamente nubosidad variable, pero esta vez con presencia de nubes bajas. Igual, es muy posible que el cielo luzca claro durante varias horas. Será un fin de semana apto para actividades al aire libre. El lunes el tiempo cambiará por el pasaje de un débil frente frío que se estacionará justo al norte de Campana. El cielo lucirá nublado y podría llover en forma aislada. Pronósticos Hoy, viernes 21: el cielo tendrá nubosidad variable. Subirá levemente la temperatura, con 8 grados de mínima y 19 grados de máxima. El viento soplará débil de direcciones variables. Mañana, sábado 22: la nubosidad será variable. La temperatura se mantendrá estable y estará más húmedo: 8 y 19 grados son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará moderado y con algunas ráfagas del sector Norte. Domingo 23: el cielo estará algo o parcialmente nublado. Será un día templado y húmedo, con 11 grados de mínima y 20 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte y cambiará al Sudeste.



El Tiempo en Campana:

Templado, con sol y nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: