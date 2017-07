La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jul/2017 Una charla sensible y preocupada









Trujillo para el final El ciclo de charlas "Rumbo al 40 Aniversario" de La Auténtica Defensa concluirá el próximo jueves 28 de julio, cuando el Lic. Oscar Trujillo repasará la "Historia del periodismo de Campana". La cita es como siempre, a las 17:45 en el salón Ezio Mollo del Palacio Municipal, con entrada libre y gratuita. Los esperamos con café y ganas de charlar con el expositor y los integrantes de la redacción de nuestro diario. Nuestra columnista Mónica Rímoli habló con nuestros lectores sobre Medicina Ayurveda, espiritualidad, y la degradación en la calidad contemporánea. "Estamos fritos cuando lo que vendemos es el alma", explicó. "Cuando leí El Tao de la salud, el sexo y la larga vida me cambió la vida. Ese libro me abrió la cabeza, y empecé a entender que la verdad está al alcance de todos…" dijo ayer Mónica Rímoli ante el nutrido grupo de lectores que ayer por la tarde acudieron a una nueva charla del ciclo "Rumbo al 40 aniversario" de La Auténtica Defensa. Así, explicó la Bioquímica recibida en UBA, terminó realizando entre otros estudios un post grado en Medicina Ayurveda. A lo largo de prácticamente 2 horas, Rímoli hizo una introducción a conceptos cada vez más populares pero poco difundidos en la cultura occidental sobre la matriz energética que rige a todo lo que tiene vida en general y a nuestra vida en particular. Entre otras cuestiones, sintetizó que sanar el cuerpo físico con un medicamento es un concepto limitado y que las culturas orientales hablan de por lo menos otros 4 cuerpos por sanar: el vital, el mental, la conciencia y la felicidad. Y aseguró que cuando esos 4 "cuerpos sutiles" están sanos, difícilmente el cuerpo físico se enferme o, en todo caso, se curará más rápidamente. En este sentido, también aseguró que "lo más importante es la felicidad y la salud del alma" e invitó investigar, informarse y tratar de ser "una flauta que permea el Prana"; y que difícilmente uno logre elevarse si vive con miedo y rodeado de miedo. "Elevarse es todo un trabajo e intenso", aseguró. También explicó sobre la importancia y eficacia de las cadenas de oración, o la potencial capacidad que cualquiera tiene de sanar mediante la imposición de manos: "La energía del amor es energía curativa" aseguró y para dar un ejemplo al respecto, se remitió a la figura de los médicos que intervienen en epidemias y sin embargo no se enferman "porque esa energía positiva, la del amor por el otro, los inmuniza". Ya sobre el final, Rímoli mostró su preocupación por el exceso en el uso de antibióticos y la tendencia a automedicarse de los argentinos; y principalmente por la noticia de la reciente aprobación en el Código Alimentario Argentino de la irradiación de carnes y vegetales con rayos gamma para facilitar su conservación sin refrigeración. "El alimento irradiado es un alimento muerto. No les va a hacer mal, pero es esteril. Su ingesta frecuente seguro les va a provocar una depresión en su sistema inmune. Es otra mentira que nos quieren vender en esta era de la post verdad, una verdad acomodada a los intereses de quienes la emiten y nada les importa, sólo sus intereses o ganancias. Estamos fritos cuando lo que vendemos es el alma", concluyó.

“El alimento irradiado es un alimento muerto", alertó la Bioquímica e invitó a no consumirlos.

#Ahora Mónica Rimoli habla sobre Ayurveda, PosVerdad y Salud en el salón Ezio Mollo. "La energía no se pierde, ni se destruye se transforma" pic.twitter.com/Pz6VHhG73W — Magui Felizia (@mawifelizia) 20 de julio de 2017 #Ahora Mónica Rimoli diserta sobre Bioenergía/sanación emocional en el salón Ezio Mollo en el marco de 40°Aniversario de LaAuténticaDefensa pic.twitter.com/6LxfNa5Vai — Magui Felizia (@mawifelizia) 20 de julio de 2017

Una charla sensible y preocupada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: